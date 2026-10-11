Rok po wejściu w życie zawieszenia broni w Strefie Gazy większość postanowień porozumienia dotyczących Palestyńczyków pozostaje niewykonana. Wycofywanie wojsk izraelskich utknęło w martwym punkcie, a ich obecność w części rejonów później się rozszerzyła; przekazanie administracji cywilnej nie zostało zakończone, a odbudowa na dużą skalę nadal się nie rozpoczęła, informuje The Express Tribune.

Zawieszenie broni weszło w życie 10 października 2025 roku za pośrednictwem Egiptu, Kataru, Turcji i Stanów Zjednoczonych. Przewidywało ono etapowe wycofanie wojsk izraelskich, rozszerzenie pomocy humanitarnej, nowe mechanizmy zarządzania i odbudowę. 13 października 2025 roku Hamas uwolnił ostatnie 20 żyjących izraelskich przetrzymywanych osób, a Izrael zwolnił 1 968 palestyńskich zatrzymanych, według danych Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Przekazywanie szczątków trwało do 26 stycznia 2026 roku, gdy izraelska armia poinformowała o zwrocie ostatniego ciała.

Ograniczenia i obecność wojskowa

Według Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej po początkowym częściowym wycofaniu siły izraelskie pozostawały na około 53% terytorium enklawy. Pod koniec czerwca ONZ poinformowała, że wojsko rozszerzyło swoją obecność na zachód od tak zwanej żółtej linii: 64,9% terytorium Gazy znalazło się pod bezpośrednią kontrolą Izraela lub podlegało zwiększonym ograniczeniom. W sierpniu ONZ oświadczyła, że niemal dwie trzecie enklawy było niedostępne dla Palestyńczyków lub podlegało surowym ograniczeniom.

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Ministerstwo Zdrowia Gazy oświadczyło, że w ciągu roku w wyniku naruszeń zawieszenia broni zginęło ponad 1 470 Palestyńczyków, a ponad 5 180 zostało rannych. Egipt, Katar i Turcja również oświadczyły w sierpniu, że kontynuowane izraelskie ataki naruszają ustalenia i utrudniają przejście do drugiego etapu porozumienia.

Odbudowa i zarządzanie

W styczniu utworzono technokratyczny Narodowy Komitet ds. Zarządzania Gazą, na którego czele stanął Ali Shaath, jednak przekazanie mu uprawnień władzy nie zostało zakończone. Planowane międzynarodowe siły stabilizacyjne również nie zostały jeszcze rozmieszczone.

Według oceny ONZ, Unii Europejskiej i Banku Światowego na odbudowę i rekonstrukcję Gazy w ciągu 10 lat potrzeba 71,4 mld dolarów, w tym 26,3 mld dolarów w pierwszych 18 miesiącach. Ocena wskazuje również na 1,9 mln przesiedlonych Palestyńczyków i 371 888 uszkodzonych lub zniszczonych jednostek mieszkalnych. Według stanu na wrzesień Kerem Szalom pozostawał jedynym działającym przejściem dla towarów, a ograniczenia dotyczące importu namiotów i materiałów budowlanych nadal obowiązywały.

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