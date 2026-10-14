W Hanoi wicepremier Wietnamu Pham Gia Tuc oświadczył, że negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie umowy handlowej są niemal zakończone. Jak powiedział, strona wietnamska wysłała już do Waszyngtonu ostateczny tekst dokumentu. Jednocześnie przedstawiciele USA bardziej ostrożnie ocenili przebieg rozmów, poinformował Channel NewsAsia.

Stanowisko Wietnamu

Tuc powiedział, że Hanoi oczekuje od USA dalszego wsparcia w zapewnieniu stabilnego i zrównoważonego dostępu wietnamskich towarów do rynku amerykańskiego. Oświadczył również, że Wietnam liczy na obiektywną i wyważoną ocenę w ramach amerykańskiego dochodzenia na podstawie sekcji 301. Obejmuje ono między innymi kwestie nadmiernych mocy produkcyjnych oraz ochrony praw własności intelektualnej w Wietnamie.

Ostrożne wypowiedzi USA

Ambasador USA w Wietnamie Jennifer Wicks zaznaczyła, że rządy obu krajów kontynuują negocjacje w sprawie umowy o wzajemnym handlu. Wezwała Wietnam do dostosowania zasad ochrony danych, aby przyciągać inwestycje i umożliwić firmom skuteczne wdrażanie nowych technologii.

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Amerykańskie firmy technologiczne wielokrotnie ostrzegały, że surowe wietnamskie ograniczenia dotyczące transgranicznego przekazywania danych hamują inwestycje. Wicks wezwała także Hanoi do zapewnienia przewidywalnej polityki i stabilnych zasad ustalania cen dla zagranicznych inwestorów w sektorze energetycznym.

Zastępca sekretarza handlu USA David Vogel wyraził nadzieję na dalszą współpracę stron nad umową handlową. Zaznaczył, że negocjacje trwają ponad rok, i wezwał wietnamskie firmy do aktywniejszego inwestowania w USA. Według danych wietnamskiej administracji celnej nadwyżka Wietnamu w handlu z USA osiągnęła 122,6 mld dolarów w pierwszych trzech kwartałach roku. USA są największym rynkiem eksportowym Wietnamu.

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