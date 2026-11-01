W Bułgarii w niedzielę 1 listopada odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. O stanowisko głowy państwa będą rywalizować pełniąca obowiązki prezydenta Ilijana Jotowa oraz były techniczny premier Andrej Giurow.

W pierwszej turze, która odbyła się 25 października, Jotowa i jej partner wyborczy Kirił Wałczew zdobyli 34,8% głosów. Giurow, który kandyduje wraz z Georgim Kandewem, otrzymał 32%. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na Centralną Komisję Wyborczą Bułgarii.

Najniższa frekwencja od upadku komunizmu

Frekwencja w pierwszej turze wyniosła około 22,5% — był to najniższy wynik w całej postkomunistycznej historii Bułgarii. W wyborach uczestniczyło 27 kandydatów.

Zgodnie z zasadami wyborczymi, aby wygrać w pierwszej turze, kandydat musi uzyskać ponad połowę ważnych głosów, pod warunkiem że frekwencja przekroczy 50% zarejestrowanych wyborców. Jeśli te wymogi nie zostaną spełnione, do drugiej tury przechodzi dwóch liderów głosowania.

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Wybory na tle niestabilności politycznej

Od kwietnia 2021 roku Bułgaria przeprowadziła osiem wyborów parlamentarnych, z których siedem było przedterminowych. Powodem były trudności sił politycznych w tworzeniu stabilnych rządów oraz rozbieżności dotyczące porozumień koalicyjnych.

W wyborach parlamentarnych w kwietniu partia „Progresywna Bułgaria”, na czele której stoi były prezydent Rumen Radew, zdobyła 131 z 240 mandatów w Zgromadzeniu Narodowym. Jotowa, która wcześniej była wiceprezydentką Radewa, objęła urząd po jego rezygnacji w styczniu i przy poparciu „Progresywnej Bułgarii” dąży do uzyskania pełnego mandatu prezydenckiego. W przypadku zwycięstwa zostanie pierwszą wybraną prezydentką Bułgarii.

Podczas kampanii kandydaci omawiali politykę zagraniczną Bułgarii oraz jej relacje z Rosją, Ukrainą i zachodnimi sojusznikami. Lokale wyborcze mają być otwarte od 7:00 do 20:00.

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