Wirginia i Dystrykt Kolumbii w Stanach Zjednoczonych złożyły w sądzie federalnym pozew, domagając się wstrzymania możliwej budowy łuku memorialnego zaproponowanego przez Donalda Trumpa. Działka pod tę konstrukcję znajduje się w pobliżu mostu przez Potomak między Waszyngtonem a Wirginią. Administracja USA oświadczyła, że prace mogą rozpocząć się już w przyszłym tygodniu, informuje The Guardian.

Trzy pozwy przeciwko budowie

To jeden z trzech pozwów domagających się wstrzymania prac nad monumentem. Łuk o wysokości 250 stóp, czyli 76 metrów, ma stanąć na trawiastym terenie obok mostu łączącego Waszyngton z Narodowym Cmentarzem w Arlington. Konstrukcja będzie o około 30 metrów wyższa od Statuy Wolności, mierząc od podstawy do czubka pochodni.

Prokurator generalny Dystryktu Kolumbii Brian Schwalb i prokurator generalny Wirginii Jay Jones oświadczyli w pozwie, że rozpoczęcie budowy wyrządzi nieodwracalną szkodę obu jurysdykcjom. Według nich trzyletnie prace mogą utrudnić ruch między Waszyngtonem a Wirginią, spowodować zanieczyszczenie i spływ wód opadowych do Potomaku, a także utrudniać działanie służb ratunkowych. Powodowie wnoszą o wydanie tymczasowego nakazu sądowego, który wstrzymałby realizację planu.

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Parametry projektu

Sędzia federalnego sądu okręgowego Tanya Chutkan już rozpatruje wniosek o wstrzymanie projektu w ramach pierwszego pozwu, złożonego przez trzech weteranów wojny w Wietnamie i historyka architektury. Po piątkowym przesłuchaniu nie wydała natychmiastowej decyzji, ale oświadczyła, że będzie działać szybko.

W dokumentach sądowych administracja USA podała, że planuje uzyskać ostateczne zatwierdzenie projektu na posiedzeniu Narodowej Komisji Planowania Stolicy w czwartek i być może rozpocząć prace tego samego dnia. Przedłożony przez rząd 106-stronicowy plan przewiduje konstrukcję wyższą niż 12 pięter z dużym brązowym posągiem skrzydlatej Lady Liberty z pochodnią, w której będzie płonąć wieczny ogień. Projekt obejmuje również taras widokowy, dwie antresole, pomieszczenia biurowe i techniczne, windy, schody, centrum dowodzenia straży pożarnej oraz zmiany w ruchu na pobliskich drogach.

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