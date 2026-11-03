Armenia może złożyć wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej w latach 2027–2028 – Euronews
Armenia rozważa możliwość oficjalnego złożenia wniosku o przystąpienie do Unii Europejskiej w 2027 lub 2028 roku.
Oświadczył to premier kraju Nikol Paszynian podczas szczytu Euronews poświęconego rozszerzeniu UE, zaznaczając, że rząd rozpoczął proces przygotowawczy do podjęcia ostatecznej decyzji.
Pashinyan podkreślił, że integracja z UE stanowi strategiczny wybór mający na celu ochronę demokracji w kraju. Równolegle Erywań prowadzi dialog z Komisją Europejską w sprawie liberalizacji reżimu wizowego, dążąc do zakończenia tego procesu do 2029 roku.
Jednocześnie armeński przywódca podkreślił, że zdaje sobie sprawę z niekompatybilności członkostwa w UE z przynależnością do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, dlatego ostateczny wybór dotyczący dalszego kierunku rozwoju musi dokonać naród armeński.
Źródło: Euronews.
Armenia gwałtownie zwiększyła eksport do UE w obliczu ograniczeń handlowych ze strony Rosji.