Ministrowie ds. klimatu lub środowiska Danii, Finlandii, Niemiec, Luksemburga, Niderlandów, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji wezwali Komisję Europejską, aby nie zmieniała systemu ETS2 i uruchomiła go zgodnie z obecnym harmonogramem w 2028 roku. Chodzi o nową opłatę klimatyczną za paliwo wykorzystywane do ogrzewania mieszkań i w transporcie.

Jak informuje RMF24, w liście do europejskiego komisarza ds. klimatu przedstawiciele ośmiu państw stwierdzili, że ETS2 jest „ważniejszy niż kiedykolwiek”. Uważają, że mechanizm powinien zmniejszyć zależność Europy od importowanej ropy i gazu, przyspieszyć elektryfikację transportu i ogrzewania oraz wesprzeć rynek europejskich czystych technologii.

Argumenty na rzecz systemu

Autorzy listu powołali się na kryzys związany z zamknięciem Cieśniny Ormuz. Według przytoczonych przez nich danych w 2025 roku UE importowała paliwa kopalne o wartości 340 mld euro, a wzrost cen po zamknięciu cieśniny kosztował blok dodatkowe 127 mld euro.

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Ministrowie podkreślili, że pełne wdrożenie ETS2 bez dalszych opóźnień zapewni przewidywalność zasad i sygnały inwestycyjne dla dekarbonizacji i elektryfikacji. Przypomnieli także o Społecznym Funduszu Klimatycznym, przeznaczonym na wsparcie gospodarstw domowych o najniższych dochodach oraz małych firm ponoszących koszty energii i transportu.

Stanowisko Polski

Warszawa dąży do wykorzystania reformy systemu ETS1, który obejmuje przede wszystkim energetykę i przemysł, aby ponownie podnieść kwestię ETS2 i odroczyć jego uruchomienie. Według RMF24 druga kompromisowa propozycja prezydencji Irlandii dotycząca reformy ETS nie zawiera zapisów o ETS2.

Państwa członkowskie planują osiągnąć porozumienie w sprawie reformy ETS na spotkaniu ministrów środowiska UE 11 grudnia. Równolegle prace nad tą kwestią trwają w Parlamencie Europejskim, a spór wokół ETS2 może wymagać decyzji szefów państw i rządów.

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