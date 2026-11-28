Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Francji i sześciu innych państw wezwali Autonomię Palestyńską do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i prezydenckich w pierwszym kwartale 2027 roku. Odpowiednie oświadczenie podpisali także szefowie dyplomacji Australii, Belgii, Luksemburga, Kanady, Wielkiej Brytanii i Norwegii, informuje RMF24.

Apel o wcześniejsze przeprowadzenie głosowania

We wspólnym oświadczeniu ministrowie podkreślili, że wolne i przejrzyste wybory są niezbędne dla zachowania zasad demokratycznych. Ich zdaniem nowy mandat dałby palestyńskim przywódcom możliwość reprezentowania dążeń społeczeństwa do godności, wolności i samostanowienia.

Autorzy apelu zaznaczyli, że od ostatnich wyborów powszechnych minęło 20 lat. Przypomnieli również o odroczonym głosowaniu, które wcześniej zaplanowano na 2021 rok. W oświadczeniu podkreślono, że brak wyborów pozbawia Palestyńczyków możliwości demokratycznego wyrażenia swojego stanowiska przy urnach.

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Wybory przeniesiono na wrzesień

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas 11 października ogłosił przeniesienie wyborów parlamentarnych na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy na 11 września 2027 roku. Na ten sam termin wyznaczono wybory prezydenckie.

Abbas wyjaśnił tę decyzję izraelskimi atakami, rozbudową żydowskich osiedli na ziemiach palestyńskich, przemocą ze strony osadników oraz ograniczeniami w przemieszczaniu się Palestyńczyków po okupowanym Zachodnim Brzegu. Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar odrzucił te wyjaśnienia i oświadczył, że jego zdaniem mają one na celu uniknięcie odpowiedzialności i rozliczeń.

Palestyńczycy ostatni raz wybierali prezydenta w 2005 roku, a parlament w 2006 roku, gdy zwyciężył Hamas. W 2007 roku ugrupowanie siłą przejęło kontrolę nad Strefą Gazy, wypierając stamtąd siły lojalne wobec Abbasa i jego ruchu Fatah. Od tego czasu Hamas kontroluje Strefę Gazy, a Autonomia Palestyńska, w której dominuje Fatah, zarządza częścią Zachodniego Brzegu.

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