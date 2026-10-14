Wysoki Sąd Australii uwzględnił apelację więźniarki z Queensland, Rachel Smith, która domaga się zgody na zamrożenie komórek jajowych podczas odbywania kary. Pięciu sędziów nakazało uchylić decyzję Służby Więziennej Queensland z 2024 roku i przekazać sprawę z powrotem do tej instytucji w celu rozpatrzenia zgodnie z prawem.

Odmowa służby więziennej

Smith odbywała 10-letnią karę więzienia za handel narkotykami, gdy zwróciła się do Służby Więziennej Queensland o zgodę na prywatnie finansowany zabieg kriokonserwacji oocytów. Instytucja automatycznie odrzuciła wniosek, powołując się na przepisy Queensland, które jej zdaniem zakazują więźniom dostępu do technologii wspomaganego rozrodu.

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Postępowanie sądowe

Smith zaskarżyła odmowę najpierw do Sądu Najwyższego, a następnie do Sądu Apelacyjnego. Jej prawnicy argumentowali, że zamrażanie komórek jajowych jest jedynie etapem przygotowawczym i nie należy do technologii wspomaganego rozrodu. Po niekorzystnym rozpatrzeniu sprawy w instancji apelacyjnej kobieta zwróciła się do Wysokiego Sądu. Jak informuje ABC News, służbie nakazano również pokryć koszty sądowe Smith.

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