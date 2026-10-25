W Niemczech wyciek wewnętrznej komunikacji skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) pokazał, że jej współprzewodnicząca Alice Weidel w latach 2015–2017 ostro krytykowała lidera AfD w Turyngii Bjoerna Höckego i zainicjowała jego wykluczenie z partii. Obecnie Weidel publicznie chwali jego działalność i twierdziła, że nadaje się on do objęcia stanowiska w rządzie federalnym.

Jak informuje Politico Europe, hakerzy opublikowali w tym tygodniu ponad 420 tys. e-maili i około 48 tys. dokumentów AfD. Partia potwierdziła cyberatak na swojego dostawcę hostingu pod koniec września i nazwała publikację materiałów atakiem na niemiecki system partyjny i demokrację. E-maile z jednego z kont Weidel z lat 2015–2017 przeanalizował WELT.

Krytyka retoryki rasowej

W liście do federalnego kierownictwa partii Weidel określiła jako głęboko problematyczne przemówienie Höckego, w którym przeciwstawił on typy afrykański i europejski. Podkreśliła, że taka argumentacja ma charakter rasowy i jest zasadniczo błędna.

Weidel ostrzegała również kolegów, że bliskość AfD z antyislamskim ruchem Pegida oraz ówczesną Narodowodemokratyczną Partią Niemiec odstrasza konserwatywnych wyborców. W innej wiadomości pisała, że radykałowie celowo zacierają granicę między AfD a polityką neonazistowską.

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Próba wykluczenia z partii

Po przemówieniu Höckego w styczniu 2017 roku, w którym krytykował niemiecką kulturę pamięci o Holokauście, Weidel złożyła wniosek o jego wykluczenie z AfD. W dokumencie, do którego dotarł WELT, oskarżono go o używanie słownictwa Adolfa Hitlera, popieranie zasady absolutnej władzy przywódcy oraz ideologiczną bliskość z narodowym socjalizmem.

Höcke później przyznał, że jego wystąpienie było błędem, i poprosił o wycofanie inicjatywy dotyczącej wykluczenia. Weidel publicznie nazwała wówczas jego list pozytywnym sygnałem i wezwała do zakończenia wewnątrzpartyjnego konfliktu. W 2025 roku powiedziała BILD, że dobrze dogaduje się z Höckem, a na pytanie o jego przydatność do pracy w gabinecie federalnym odpowiedziała twierdząco.

W maju 2025 roku Federalny Urząd Ochrony Konstytucji Niemiec sklasyfikował AfD jako potwierdzoną organizację prawicowo-ekstremistyczną. W lutym 2026 roku sąd w Kolonii tymczasowo zawiesił tę klasyfikację, która dawała władzom szersze uprawnienia do nadzorowania partii.

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