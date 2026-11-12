Specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff, wyraził nadzieję, że rozmowy w Abu Zabi przybliżyły zakończenie wojny na Ukrainie.

Wkrótce przedstawiciele Stanów Zjednoczonych mają spotkać się z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem.

Na pytanie dziennikarzy, czy po rozmowach w Abu Zabi pokój stał się bliższy, Witkoff odpowiedział: „Mam nadzieję, że tak”.

Jednocześnie specjalny wysłannik Donalda Trumpa nie sprecyzował, o jakie konkretnie porozumienia lub wyniki chodzi.

Jego oświadczenie padło po zakończeniu dwudniowych trójstronnych rozmów między Ukrainą, USA i Rosją, które odbyły się w Abu Zabi.

O tym amerykański przedstawiciel poinformował rosyjskich dziennikarzy po przybyciu do Moskwy.

Specjalni wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, przybyli do Moskwy na rozmowy z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Na lotnisku Wnukowo amerykańską delegację powitał specjalny przedstawiciel Putina, Kirill Dmitriev.

11 listopada w Abu Zabi zakończyły się dwudniowe rozmowy z udziałem delegacji ukraińskiej, amerykańskiej i rosyjskiej. Ich głównymi tematami miały być zawieszenie ognia oraz gwarancje bezpieczeństwa powojennego dla Ukrainy. Jednak nacisk przesunął się na dyskusję o przyszłej architekturze bezpieczeństwa europejskiego, która zostanie ukształtowana po zakończeniu wojny na Ukrainie.

Stanowisko Ukrainy w rozmowach pokojowych pozostaje niezmienne: zawieszenie ognia, stworzenie skutecznego systemu gwarancji bezpieczeństwa oraz powrót jeńców wojennych.

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