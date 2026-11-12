Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff oraz Jared Kushner otrzymali kurtki puchowe z tej samej kolekcji, co przedstawiciel Putina, Kirill Dmitriev.

Właśnie w takich ubraniach Dmitriew witał amerykańskich przedstawicieli na lotnisku. Kurtki puchowe mają symbolikę reprezentacji Rosji.

Specjalni wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, przybyli do Moskwy na rozmowy z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Na lotnisku Wnukowo amerykańską delegację powitał specjalny przedstawiciel Putina, Kirill Dmitriew.

12 listopada rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował zorganizowanie misji humanitarnej do Konstantynówki w obwodzie donieckim, angażując w jej przygotowanie rzeczników praw obywatelskich Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Wcześniej Witkoff i Kushner spotkali się z Putinem w Moskwie, aby omówić kwestię pokoju na Ukrainie.

Wcześniej Kreml ujawnił tematy rozmów Putina z Witkoffem i Kushnerem.

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