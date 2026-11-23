Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznanego przez ONZ rządu jedności narodowej Libii w poniedziałek, 23 listopada, stanowczo potępiło prowadzenie jakichkolwiek zagranicznych operacji wojskowych na terytorium lub w wodach terytorialnych kraju po ukraińskim ataku na rosyjskie statki w Bengazi. Chociaż sam rząd Libii nie sprawuje kontroli nad tym terytorium.

W oświadczeniu ministerstwa podkreślono, że wojna rosyjsko-ukraińska nie daje żadnej ze stron prawa do rozszerzania działań wojennych na Libię ani do wykorzystywania jej jako areny do „rozliczeń”.

Libijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzegło również, że stacjonowanie sił zagranicznych poza oficjalnymi ramami państwa oraz wykorzystywanie portów cywilnych i obiektów do celów wojskowych stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Libii i zamienia kraj w arenę konfrontacji zewnętrznych stron konfliktu.

Z kolei wiceprzewodniczący Rady Prezydenckiej Libii Musa al-Kuni oświadczył, że atak na port w Bengazi jest równoznaczny z wypowiedzeniem wojny jego krajowi, obiecując zwrócenie się do międzynarodowych trybunałów i Rady Bezpieczeństwa ONZ, i zażądał, by Zełenski został wpisany na listę terrorystów za zatwierdzenie tych ataków.

Tymczasem Libia jest faktycznie podzielona między dwa ośrodki władzy: zachód kontroluje uznany przez ONZ rząd w Trypolisie, z którym współpracują Ukraińcy, a wschód — zbuntowany generał Khalifa Haftar, wspierany przez Rosję, i właśnie na kontrolowanym przez niego terytorium, w porcie Bengazi, doszło do ataku. Od roku trwają powolne negocjacje między obydwoma rządami w sprawie przeprowadzenia wspólnych wyborów, a incydent w Bengazi może zostać wykorzystany jako pretekst do ich zerwania i wznowienia wojny domowej.

Źródło: oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych rządu jedności narodowej Libii.

Prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu w poniedziałek, 23 listopada, potwierdził udaną ukraińską operację u wybrzeży Libii przeciwko dwóm rosyjskim statkom, podkreślając, że operacje morskie Ukrainy będą kontynuowane.

Przypomnijmy, że 22 listopada rosyjska korweta „Merkury” zatonęła po trafieniu przez drony w porcie w Bengazi.

Również w Libii 22 listopada morskie drony zniszczyły objęty sankcjami statek transportowy „ASCALON”, który płynął z Kaliningradu do portu w Bengazi, prawdopodobnie z wyposażeniem wojskowym i techniką dla „Korpusu Afrykańskiego” RF.

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