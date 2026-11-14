Włoska Sir Susa Scai Perugia pokonała Itas Trentino 3:1 w półfinale Superpucharu Włoch w siatkówce. Zespół Kamila Semeniuka po porażce w pierwszym secie wygrał trzy kolejne i awansował do decydującego meczu turnieju.

Przełom po pierwszym secie

Trentino wygrało pierwszego seta 25:22. Następnie jednak Perugia zwyciężyła 25:20 i 25:18. Najbardziej zacięty był czwarty set: zespół Angelo Lorenzettiego przez długi czas przegrywał, lecz pod koniec objął prowadzenie i wykorzystał szóstą piłkę meczową — 30:28.

Tym samym Perugia zakończyła spotkanie zwycięstwem 3:1. O przebiegu meczu i statystykach zawodników informuje Interia Sport.

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17 punktów Semeniuka

Semeniuk zdobył 17 punktów. Wykorzystał 14 z 28 ataków, zanotował dwa asy i jeden punktowy blok. W przyjęciu siatkarz miał 54% pozytywnych i 26% perfekcyjnych zagrań.

Tyle samo punktów dla Perugii zdobył Ołeh Płotnycki. Najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu był Ferre Reggers, który zdobył 20 punktów.

Rywal w finale

W finale Superpucharu Włoch Perugia zagra przeciwko Cucine Lube Civitanova. Mecz zaplanowano na niedzielę, początek o 18:00.

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