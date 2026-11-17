Siatkarz reprezentacji Polski Wilfredo Leon może pozostać w polskiej Bogdance LUK Lublin co najmniej na sezon 2027/28. Interia Sport informuje, powołując się na dziennikarza Jakuba Balcerzaka.

Możliwe przedłużenie umowy

Według Balcerzaka Leon może podpisać z lubelskim klubem kontrakt na dwa lata. Wcześniej w mediach pojawiła się informacja, że po zakończeniu sezonu 2026/27 przyjmujący przejdzie do tureckiego Halkbanku z Ankary.

Dziennikarz oświadczył, że 9 listopada dowiedział się o przyszłym rozwiązaniu wstępnego porozumienia Leona z Halkbankiem. Jak zaznaczył, informacje o zainteresowaniu tureckiego klubu i podpisaniu wstępnej umowy publikowały media sportowe w Turcji, Polsce i we Włoszech.

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Kariera w Lublinie

Leon dołączył do Bogdanki LUK Lublin w sezonie 2024/25. W pierwszym sezonie w polskiej lidze wraz z zespołem zdobył historyczne mistrzostwo Polski oraz Superpuchar Polski.

Interia Sport przytacza również opublikowaną wcześniej przez Przegląd Sportowy informację, zgodnie z którą wstępna umowa Leona z Halkbankiem miała przewidywać 1,5 mln euro oraz bonusy. Warunki możliwej nowej umowy zawodnika z klubem z Lublina nie zostały sprecyzowane.

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