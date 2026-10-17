PKB Kenii wzrósł o 5,1% w drugim kwartale 2026 roku, który zakończył się w czerwcu. Było to szybciej niż 4,9% odnotowane w analogicznym okresie 2025 roku. Wzrost nastąpił w warunkach drożejących nośników energii i wcześniejszego zakończenia sezonu długich deszczów, co wpłynęło na rolnictwo.

Jak podaje Nation Kenya, dane opublikowało Kenijskie Narodowe Biuro Statystyki. Urząd wskazał, że drugi kwartał charakteryzowały zakłócenia i niepewność na światowym rynku energii, a także wczesne ustanie długich deszczów. Według biura sezon deszczowy od marca do maja zakończył się przedwcześnie w maju 2026 roku.

Sektory usług wsparły wzrost

Do ogólnego wyniku przyczyniła się aktywność w transporcie i gospodarce magazynowej, zakwaterowaniu i gastronomii, a także w innych sektorach usług. Sektor transportowy wzrósł o 4,4% wobec 3,3% rok wcześniej dzięki aktywności transportu drogowego, kolejowego i wodnego.

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Sektor informacji i komunikacji rozszerzył się o 7,2%, usługi finansowe i ubezpieczeniowe o 6,1%, a dostawy energii elektrycznej i wody o 7,7%. Usługi zakwaterowania i gastronomii wzrosły o 7,4%, choć było to mniej niż 12,8% w drugim kwartale 2025 roku. Przetwórstwo przemysłowe również przyspieszyło: tempo wzrostu wyniosło 2,2% wobec 1,3% rok wcześniej.

Paliwo drożeje, sektor rolny zwolnił

Średnia detaliczna cena oleju napędowego wzrosła o 32%, do 217,8 szylinga kenijskiego za litr z 165,1 szylinga rok wcześniej. Średnia cena ropy wzrosła do 104,45 dolara za baryłkę z 67,44 dolara. Inflacja w kraju przyspieszyła do 6,23% z 3,89%, głównie z powodu droższej żywności i transportu.

Budownictwo wzrosło o 6%, wolniej niż ubiegłoroczne 7,3%, mimo wzrostu zużycia cementu o 11,1%. Tempo wzrostu rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa spowolniło do 3,5% z 4%. Jednocześnie produkcja herbaty wzrosła o 11,1%, do 162,6 tys. ton, a eksport kawy zwiększył się o 10%, do 22 046,4 tony.

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