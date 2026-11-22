Wicepremier Włoch Matteo Salvini zażądał przeprosin od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w związku z umieszczeniem jego nazwiska w bazie danych serwisu „Myrotvorets” i zagroził konsekwencjami, które mogą wpłynąć na jego stanowisko w sprawie dalszej pomocy dla Kijowa.

W przeddzień głosowania w sprawie kontynuacji wsparcia dla Ukrainy włoski polityk oświadczył, że jeśli oficjalny Kijów nie zdystansuje się od serwisu, który umieszcza dziennikarzy, sportowców, intelektualistów i polityków na listach „wrogów narodu”, będzie to miało konsekwencje.

Źródło: włoska gazeta „Il Messaggero”.

W odpowiedzi na skandal ambasada Ukrainy we Włoszech opublikowała oficjalne oświadczenie, podkreślając, że „Myrotvorets” nie jest serwisem państwowym, nie wchodzi w skład systemu organów państwowych i nie jest upoważniony do reprezentowania oficjalnego stanowiska Ukrainy. Ukraińscy dyplomaci ostrzegli również przed wykorzystywaniem nieoficjalnych stron internetowych do sztucznego zaostrzania stosunków między państwami, podkreślając, że współpraca między Kijowem a Rzymem pozostaje silna i opiera się na wzajemnym zaufaniu oraz wspólnych wartościach.

Szef Kancelarii Prezydenta Polski został wpisany do bazy Myrotvorets.

Gonczarenko zareagował na wpisanie go do bazy Myrotvorets.

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