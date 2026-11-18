W Morzu Czarnym, niedaleko wybrzeża Bułgarii, w nocy 17 listopada drony zaatakowały tankowiec GAS HUSKY. Statek doznał uszkodzeń i wywrócił się, jednak bułgarskim żołnierzom udało się uratować wszystkich 19 członków załogi.

Do zdarzenia doszło około 90 kilometrów na wschód od miasta Biała. Według informacji ministerstwa obrony po północy statek zniknął z radarów, a o godz. 08:02 uruchomiła się jego boja ratunkowa.

Podczas rozpoznania powietrznego obszaru samolot Su-25 bułgarskich sił powietrznych wykrył łódź ratunkową z ludźmi na pokładzie. Do przeprowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej wykorzystano śmigłowiec.

W wyniku akcji udało się uratować wszystkich 19 marynarzy, którzy znajdowali się na pokładzie statku GAS HUSKY.

Według informacji serwisu Maritime.bg statek został zaatakowany przez cztery drony. Kapitan gazowca poinformował, że w wyniku uderzeń uszkodzeniu uległy maszynownia i mostek.

Po ataku statek GAS HUSKY przewrócił się na bok.

Statek należy do greckiej firmy Naftomar i pływa pod banderą Liberii. Według danych bTV gazowiec przewoził 3403 ton propanu. Płynął z egipskiego portu w Aleksandrii do terminalu w rumuńskiej Midii.

Dzień wcześniej u wybrzeży Bułgarii w wyniku ataku dwóch dronów zatonął statek towarowy BETUL 8. Wszystkich 12 członków jego załogi zostało uratowanych.

Statek przewoził prawie 3 tysiące ton pszenicy.

Od początku października u wybrzeży Bułgarii zaatakowano co najmniej pięć statków handlowych, z których trzy zatonęły.

Ogółem od początku października w wyniku ataków w pobliżu wybrzeży Rumunii i Bułgarii co najmniej 34 marynarzy zginęło lub zaginęło bez śladu.

W związku z zaostrzeniem sytuacji NATO ogłosiło wcześniej rozmieszczenie na Morzu Czarnym dodatkowych środków obserwacyjnych, w tym samolotów, radarów i dronów. Decyzja ta została podjęta po siedmiu atakach na statki towarowe w pobliżu Rumunii i Bułgarii w październiku.

Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Bułgarii.

Niedawno w pobliżu rumuńskiego miasta Sulina, niedaleko delty Dunaju, trzy statki handlowe zostały zaatakowane przez drony. Premier Rumunii Luca Niculescu potępił ten atak, informując, że do incydentu doszło wieczorem 14 listopada, a radary rumuńskiego Ministerstwa Obrony wykryły w tym rejonie cele powietrzne, w związku z czym siły powietrzne kraju dwukrotnie wysłały w powietrze myśliwce.

Wcześniej podano, że wieczorem 14 listopada dron uderzył w tankowiec Evia Petrol V pływający pod banderą grecką. Statek znajdował się cztery mile morskie na wschód-południowy wschód od Suliny. Około 35 minut później dron uderzył w masowiec „Marsol”, który znajdował się pięć mil morskich na południowy wschód od Kanału Suliny. Na pokładzie statku również wybuchł pożar.

13 listopada statek towarowy Larissa 1 został zaatakowany przez drona podczas przepływania przez wody terytorialne Rumunii. Statek płynął do portu Sulina, skąd miał wyruszyć do Ukrainy.

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