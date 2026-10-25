W Bułgarii urzędująca prezydentka Iliana Jotowa prowadzi w wyborach prezydenckich według danych exit polli. Jak informuje Anadolu Agency, sondaż opublikowała agencja badania opinii Trend, cytowana przez bułgarską agencję BTA.

Różnica między liderami

Według tych danych Jotowa otrzymała 36,5% głosów, podczas gdy jej najbliższy rywal, były pełniący obowiązki premiera Andrej Giurow, uzyskał 32,4%. Różnica między dwoma liderami okazała się mniejsza, niż oczekiwały służby sondażowe przed głosowaniem. Wstępne wyniki wskazują na zaciętą rywalizację, a ostateczny wynik będzie zależał od oficjalnego liczenia głosów.

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Warunki pierwszej tury

Zgodnie z bułgarskim systemem wyborczym, aby wygrać w pierwszej turze, kandydat musi uzyskać ponad 50% ważnych głosów, pod warunkiem że frekwencja przekroczy 50% zarejestrowanych wyborców. Jeśli żaden z kandydatów nie spełni tych wymogów, w niedzielę, 1 listopada, odbędzie się druga tura między dwoma kandydatami, którzy otrzymają najwięcej głosów.

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