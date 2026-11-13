Do prokuratury w Polsce wpłynęło zawiadomienie dotyczące możliwego przekroczenia uprawnień przez starszego posterunkowego Jakuba Kulika podczas użycia broni w celu obezwładnienia uzbrojonego napastnika na Rynku Głównym w Krakowie. Informuje o tym Polsat News.

Zawiadomieniu zostanie nadany bieg procesowy

Szef krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej Eryk Stasielak potwierdził TVN24 wpłynięcie zawiadomienia. Jak przekazał, dotyczy ono możliwego przekroczenia uprawnień podczas użycia broni przez policjanta, który interweniował na miejscu zdarzenia. Dodał, że zawiadomieniu zostanie nadany bieg procesowy.

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski Marcin Kierwiński zareagował na zawiadomienie wpisem w mediach społecznościowych. Zwrócił się do osoby, która je złożyła, i wyraził nadzieję, że nigdy nie znajdzie się ona w sytuacji, w której szansą na przeżycie będzie odwaga ludzi, których, jego zdaniem, bezpodstawnie oskarża. Minister wyraził również poparcie dla Jakuba Kulika i Artura Morańskiego.

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Okoliczności ataku

Prokurator Piotr Kosmaty oświadczył na Facebooku, że strzały do napastnika, który leżał na ziemi, były uzasadnione i zgodne z prawem. W jego ocenie bezpośrednie zagrożenie dla życia innych osób i policjantów utrzymywało się, ponieważ karabin napastnika leżał obok i mógł zostać ponownie użyty.

Atak miał miejsce w ubiegłą sobotę. Według informacji redakcji 24-letni Michał Oksiński wcześniej zabił trzech członków swojej rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim, a następnie przyjechał do Krakowa. Na Rynku Głównym otworzył ogień z samochodu do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób, a kolejnych 16 zostało rannych. Policjanci Artur Morański i Jakub Kulik zatrzymali napastnika i odnieśli obrażenia. Sprawca zmarł w szpitalu w poniedziałek.

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