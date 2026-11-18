Podczas gdy Kreml próbuje zamknąć drzwi przed europejskimi przedstawicielami w rozmowach pokojowych dotyczących Ukrainy, przywódcy „Koalicji Chętnych” – Francja i Wielka Brytania – wykazują determinację w tworzeniu systemu powstrzymywania Rosji. Świadczą o tym oświadczenia na najwyższym szczeblu wydane po rozmowach z udziałem Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji, które odbyły się w Abu Zabi w dniach 11–12 listopada.

Już 17 listopada podczas posiedzenia Grupy Kontaktowej w formacie „Ramstein” minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 240 mln funtów szterlingów (około 316 mln dolarów), w ramach którego Kijów otrzyma ponad 1000 pocisków do obrony przeciwlotniczej, wyrzutnie oraz ponad dziesięć radarów. Dostawy tego uzbrojenia rozpoczną się już za kilka tygodni — od połowy grudnia bieżącego roku.

Ponadto w przeddzień konferencji „Ramstein”, 16 listopada, serwis RFI poinformował, że francuscy żołnierze sił lądowych od kilku miesięcy przebywają na Ukrainie w ramach tajnej misji i szkolą lokalnych specjalistów w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Ministerstwo Sił Zbrojnych oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Francji potwierdziły obecność swoich żołnierzy na Ukrainie i podkreśliły, że nie oznacza to bezpośredniego udziału w wojnie.

W tych samych dniach z Francji nieoczekiwanie nadeszła kolejna wiadomość polityczna — od liderki skrajnej prawicy Marine Le Pen, która ma duże szanse na zastąpienie obecnego prezydenta Emmanuela Macrona. Znana ze swojego prorosyjskiego stanowiska i żądań zaprzestania pomocy dla Ukrainy, Le Pen stała się bardziej umiarkowana i oświadczyła, że nie zrezygnuje ze wsparcia dla Kijowa i nadal będzie udzielać pomocy materialnej i humanitarnej.

Jakie są w rzeczywistości zagrożenia dla Ukrainy po ewentualnej zmianie elit politycznych w Pałacu Elizejskim, dlaczego stanowisko Francji i jej zaangażowanie w negocjacje pokojowe mają strategiczne znaczenie dla Ukrainy oraz co na ten temat sądzą eksperci wojskowi — wyjaśnia UA.News.



Lokomotywa europejskiej pomocy



Francja, jedyne państwo Unii Europejskiej posiadające broń jądrową, w ostatnich latach potroiła własną produkcję uzbrojenia i stała się jednym z kluczowych dostawców zaawansowanej technologicznie broni dla Sił Obronnych Ukrainy. W ciągu prawie pięciu lat wojny na pełną skalę kraj ten wielokrotnie zwiększył dostawy wojskowe dla ukraińskiej armii. We wrześniu 2026 roku jej bezpośrednią pomoc oszacowano na 7,9 mld euro, a udział Paryża we wspólnych programach UE – na 18,3 mld euro.

Pomoc jest udzielana w kilku obszarach: artyleria, pojazdy opancerzone, obrona przeciwlotnicza, uzbrojenie lotnicze, amunicja oraz szkolenia wojskowe.

Jednym z najbardziej znanych elementów francuskiej pomocy stały się samobieżne instalacje artyleryjskie CAESAR kalibru 155 mm. Charakteryzują się one dużą mobilnością, mogą szybko zmieniać pozycje po oddaniu strzału i wykorzystują amunicję standardu NATO.

Francja przekazała Ukrainie również opancerzone pojazdy rozpoznawcze AMX-10 RC, transportery opancerzone VAB, pociski przeciwpancerne Milan, pociski powietrzne SCALP oraz bomby lotnicze AASM Hammer.

Osobnym kierunkiem działań jest wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Wśród przekazanych systemów i uzbrojenia znajdują się kompleksy SAMP/T oraz pociski Aster 30, Crotale i MICA, które wzmacniają ochronę ukraińskich miast, obiektów wojskowych i infrastruktury krytycznej przed rosyjskimi atakami rakietowymi i dronowymi.

Ważnym krokiem było przekazanie Ukrainie myśliwców Mirage 2000-5, które dotarły do Ukrainy w lutym 2025 roku. Samoloty Mirage 2000-5 są wyposażone w cyfrową awionikę, nowoczesne systemy radarowe oraz systemy zwalczania elektronicznego, co znacznie zwiększa ich możliwości bojowe. Zasięg wykrywania typowego celu wynosi 130 km.

Francja nawiązała również długoterminowe partnerstwo wojskowo-techniczne z Ukrainą. 16 lutego 2024 r. kraje te podpisały dziesięcioletnią umowę o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Dokument przewiduje pomoc wojskową i cywilną, rozwój zdolności obronnych Ukrainy, wsparcie jej integracji euroatlantyckiej oraz mechanizm konsultacji w przypadku nowej rosyjskiej agresji.

Istnieje szereg porozumień dotyczących współpracy oraz licencjonowanej produkcji określonych rodzajów rakiet. Francja wspiera również opracowywanie ukraińskich przechwytujących pocisków przeciwrakietowych w ramach projektu FREYJA, angażując w niego francuskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe oraz ekspertów z Dyrekcji Generalnej ds. Uzbrojenia.

W listopadzie 2025 roku Ukraina ogłosiła zamiar zakupu 100 francuskich myśliwców Rafale. Pierwszy etap współpracy przewiduje zamówienie 16 samolotów. W szczególności Francja obiecała rozpocząć w 2026 roku szkolenie ukraińskich pilotów i mechaników. Po zakończeniu szkolenia Ukrainie mają zostać przekazane pierwsze cztery myśliwce.



Współpraca kontyngentów wojskowych i misja „Wola”



Od początku wielkiej wojny Paryż zapewnia szkolenie ukraińskich żołnierzy, przygotowanie personelu lotniczego, a także naprawę i konserwację uzbrojenia. Według danych francuskiego Ministerstwa Sił Zbrojnych z 26 lutego 2026 r. we Francji i w Polsce, w ramach dwustronnych i europejskich misji szkoleniowych, przeszkolono ponad 20 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Wśród nich znaleźli się żołnierze ukraińskiej brygady „Anna Kijowska”, którzy przeszli szkolenie we Francji.

W listopadzie 2026 roku zachodnie media nagle zwróciły większą uwagę na szkolenia i systematyczną współpracę jednostek wojskowych obu krajów. Francuska międzynarodowa stacja radiowa RFI poinformowała, że francuscy żołnierze prawdopodobnie już od kilku miesięcy przebywają na Ukrainie w ramach nieogłoszonej misji „Volia”. Według mediów misja ta jest przykrywana oficjalnie uznaną misją „Gerfaut”. Chodzi o francuski kontyngent, który od lutego 2023 roku stacjonuje w Polsce w ramach europejskiej misji EUMAM-Ukraine i szkoli ukraińskich dowódców.

Podaje się, że misji „Volia” dowodzi francuski generał, a jej struktura składa się z niewielkich grup realizujących zadania krótkoterminowe – głównie obsługę nowego uzbrojenia przekazanego Ukrainie, w szczególności haubic Caesar, samolotów Mirage 2000 oraz precyzyjnych pocisków.

Komentując tę informację, minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barro oświadczył, że obecność francuskich żołnierzy na Ukrainie stanowi część misji szkoleniowej i wsparcia technicznego dla ukraińskich żołnierzy. Szef MSZ podkreślił: „Nie jesteśmy stroną konfliktu w Ukrainie i nie zamierzamy nią być, ale wspieramy ukraińską armię i ukraiński ruch oporu”.

Francja u progu zmian politycznych i zagrożeń dla Ukrainy



Wraz z Wielką Brytanią Francja stała się politycznym centrum koordynacji długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ponadto przejmuje większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo europejskie w obliczu nieprzewidywalnej polityki Stanów Zjednoczonych wobec kontynentu europejskiego.

Prezydent Francji Emmanuel Macron był jednym z głównych zwolenników utworzenia europejskiej „koalicji chętnych”, a także inicjatywy rozmieszczenia wielonarodowego kontyngentu na Ukrainie po zakończeniu działań wojennych.

Macron wielokrotnie łączył wsparcie dla Ukrainy bezpośrednio z bezpieczeństwem Francji i całej Europy, a także podkreślał, że Ukraina ma swoje miejsce w NATO. Przemawiając na szczycie europejskich przywódców w Dublinie, prezydent Francji wezwał do jeszcze większego wzmocnienia pomocy dla Ukraińców, aby mogli przetrwać zimę i chronić ludność cywilną przed rosyjskimi atakami.

„Ci, którzy chcą ograniczyć zasoby Ukrainy, w rzeczywistości chcą zmusić ją do zawarcia niesprawiedliwego pokoju. To duch porażki i przepis na kolejną wojnę” – ostrzegł Macron.

Te oświadczenia prezydenta Francji padły w kontekście zaostrzającej się walki politycznej w przededniu wyborów prezydenckich w kwietniu 2027 roku. Sondaże społeczne konsekwentnie wskazują na przewagę liderki skrajnej prawicy Marine Le Pen, która cieszy się poparciem na poziomie około 35% w pierwszej turze i ma duże szanse na zwycięstwo w drugiej.

Jesienią 2026 roku nieformalna przywódczyni skrajnie prawicowego „Związku Narodowego” nakreśliła zarysy przyszłej polityki zagranicznej Francji w przypadku jej zwycięstwa — co wywołało niepokój w Kijowie i Brukseli.

W wywiadzie dla Financial Times w październiku 2026 roku Le Pen otwarcie oświadczyła, że w ciągu sześciu miesięcy od objęcia urzędu zaprzestanie bezpośredniego wsparcia finansowego dla Ukrainy. Swoje stanowisko tłumaczy deficytem finansów publicznych Francji, który uniemożliwia wydawanie miliardów euro na wsparcie Kijowa.

Jednocześnie Le Pen nie planuje całkowicie wstrzymać dostaw sprzętu wojskowego, przede wszystkim tego, na który zawarto umowy z francuskimi firmami. Jednak eksperci są zgodni co do tego, że Paryż zablokuje dostawy rakiet dalekiego zasięgu przeznaczonych do ataków na Rosję i zrezygnuje z pomysłu wysłania europejskiego kontyngentu na Ukrainę. Niebezpieczna jest również perspektywa zablokowania integracji europejskiej i rewizji sankcji wobec Rosji – na tym również nalega Le Pen.

Najbardziej ponura wydaje się jednak strategiczna zmiana kursu Paryża w kierunku Kremla, do której może dojść w przypadku ewentualnej prezydentury Marine Le Pen. W przeciwieństwie do Emmanuela Macrona, który wspiera Ukrainę i możliwość prowadzenia przez Kijów negocjacji z pozycji siły, Le Pen opowiada się za szybkim kompromisem z Rosją, nawet kosztem terytoriów i suwerenności Ukrainy.

A ponieważ Francja wraz z Niemcami jest kluczowym zwolennikiem wzmocnienia Ukrainy, zmiana kursu w Paryżu może sparaliżować proces podejmowania decyzji dotyczących finansowania i sankcji antyrosyjskich na poziomie całej Unii Europejskiej.

Co prawda, negatywne prognozy dotyczące ewentualnej prezydentury Le Pen nie wydają się już tak nieuniknione w świetle jej nowych oświadczeń. 16 listopada polityk spotkała się z ambasadorem Ukrainy we Francji Wadimem Omelczenkiem i w ogólnym zarysie omówiła dalsze wsparcie dla Kijowa. Za pośrednictwem ambasadora przekazała prezydentowi Ukrainy Zełenskiemu, że jest gotowa spotkać się z nim w Brukseli lub Paryżu. Le Pen obiecała również, że francuska dyplomacja w sprawie Ukrainy stanie się „znacznie bardziej aktywna”. Tego samego dnia w komentarzu dla zachodnich mediów wyjaśniła, że Francja będzie kontynuować pomoc materialną, ale nie zwiększy finansowania. Jednocześnie kraj dotrzyma ustaleń dotyczących wspólnego kredytu UE dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro.

Kowalenko: Jeśli Le Pen zostanie wybrana, sytuacja będzie trudna, ale nie całkowicie krytyczna



Oleksandr Kowalenko, analityk wojskowo-polityczny z grupy „Informacyjny Opór”, nie ma pozytywnych oczekiwań wobec Marine Le Pen w przypadku jej zwycięstwa w wyborach w 2027 roku. Liderka skrajnej prawicy znana jest z tego, że jej kampania wyborcza była wielokrotnie finansowana właśnie przez Rosję za pośrednictwem czeskich banków oraz oddziałów rosyjskich banków w Czechach – przypomina Kowalenko.

„Marine Le Pen zajmuje bardziej prorosyjskie stanowisko. Dlatego musimy przygotować się moralnie, psychicznie, politycznie i dyplomatycznie na to, że w kwestii pomocy wojskowej mogą ulec pogorszeniu stosunki nie tyle z Francją, co z Marine Le Pen jako nową przywódczynią tego kraju.

Przypuszczam, że będzie to kryzys o szerszym zasięgu. Ponieważ Marine Le Pen jest populistką i wykazuje nietolerancję rasową, narodową, religijną i kulturową wobec innych narodowości, kultur i wyznań. Na przykład ma dość skomplikowane relacje ze społecznością muzułmańską we Francji i nie tylko.

Jest jednak kilka kwestii. Le Pen zgadza się udzielić Ukrainie pomocy humanitarnej – to już całkiem nieźle. Przypomnę również, że Ukraina i Francja mają pewne długoterminowe umowy. Na przykład kontrakty na dostawę wielozadaniowych lekkich myśliwców Rafale są zawarte nie na jeden miesiąc czy rok, ale na długi okres.

Jeśli Marine Le Pen zacznie blokować obowiązujące umowy, zawarte ze środków Ukrainy lub z funduszy europejskich, wobec Francji zostaną zastosowane sankcje za niewywiązanie się z zobowiązań podjętych przed prawdopodobnym wyborem Le Pen. Tak, dla nas będzie to nieprzyjemne. Jednak jeszcze bardziej nieprzyjemne będzie to dla Francji i jej kompleksu wojskowo-przemysłowego. Ogólnie rzecz biorąc, wpłynie to na stabilność ewentualnych rządów tej pani.

Będziemy mieli wiele wyzwań związanych z Marine Le Pen, ale nie na tyle poważnych, by wpłynęły one na stabilność Ukrainy. „Oczywiście Francja odgrywa bardzo ważną rolę w dostarczaniu nam sprzętu wojskowego i uzbrojenia, ale nie jest to sytuacja absolutnie krytyczna, w której niemożliwe byłoby zdywersyfikowanie dostaw z jednego konkretnego kraju” — uważa Ołeksandr Kowalenko.



Sniegirow: Francuska misja mogła badać potencjalne warunki rozmieszczenia sił

pokojowych

Doniesienia mediów o tajnej misji nie były przypadkowym zbiegiem okoliczności. Przede wszystkim jest to sygnał polityczny skierowany do partnerów europejskich, Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim do Federacji Rosyjskiej w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie – jest przekonany analityk wojskowy Dmytro Sniegirow.

„Nasi zachodni partnerzy jasno dali do zrozumienia: brak Europy przy stole negocjacyjnym budzi poważne zastrzeżenia. Chodzi przede wszystkim o Koalicję Chętnych, na czele której stoją Francja i Wielka Brytania.

Pojawienie się informacji o misji „Wolność” to przykład kontrolowanego wycieku informacji. Zwróćcie uwagę na moment jej upublicznienia: w przeddzień trójstronnego spotkania przywódców USA, Chin i Rosji, podczas którego będą omawiać możliwe zakończenie wojny na Ukrainie, ale bez udziału partnerów europejskich.

W ten sposób Europa pokazuje możliwe scenariusze swojego udziału w zakończeniu wojny. Przypomnę, że Emmanuel Macron mówił kiedyś, iż wśród rozważanych wariantów znajduje się obecność francuskiego kontyngentu wojskowego na Ukrainie w ramach misji pokojowej. Oznacza to, że Europejczycy faktycznie dają do zrozumienia: jesteśmy już obecni na Ukrainie.

Rosja wcześniej oświadczała, że taki scenariusz jej nie odpowiada, i groziła, że uzna francuskich i innych zagranicznych żołnierzy za legalne cele wojskowe. Dlatego upublicznienie informacji o obecności Europejczyków można uznać za dowód: pomimo rosyjskich gróźb Europejczycy są już obecni na Ukrainie. I nie doszło do żadnej dalszej eskalacji w odpowiedzi na to.

Drugą ważną kwestią jest podkreślenie, że mowa jest o instruktorach, a także o przedstawicielach służb specjalnych. To jest kluczowe. Ich obecność zakłada przede wszystkim monitorowanie sytuacji i ocenę możliwości dalszych działań, w szczególności rozmieszczenia kontyngentu pokojowego.

Analizują oni linię frontu, logistykę strony ukraińskiej oraz potencjalne warunki rozmieszczenia sił pokojowych. Właśnie dlatego pojawienie się takich informacji ma znaczenie zarówno polityczne, jak i praktyczne” — podkreśla analityk.

Według niego nie mniej ważne jest oświadczenie Marine Le Pen — nie należy go również rozpatrywać w oderwaniu od publikacji na temat możliwych scenariuszy obecności francuskich żołnierzy na Ukrainie. Te dwa wydarzenia wzajemnie się wzmacniają.

„Oświadczenie Le Pen stało się sygnałem dla Rosji, że nie należy liczyć na rozłam w Europie w kwestii dalszej pomocy wojskowo-technicznej dla Ukrainy. Moskwa miała nadzieję, że zmiana elit politycznych, przede wszystkim we Francji, wstrzyma europejską jedność w tej kwestii i faktycznie zniszczy Koalicję Chętnych.

Rosyjskie założenie opierało się na tym, że Europa nie ma jednolitego stanowiska w sprawie przyszłości Ukrainy, a nasilenie nastrojów antyukraińskich oraz zmiany polityczne w poszczególnych krajach osłabią poparcie dla Kijowa. Jednak obecnie jeden z kluczowych krajów Koalicji Chętnych wykazuje gotowość do dalszego udzielania Ukrainie pomocy wojskowej i gospodarczej” — mówi Sniegirow.

Analityk wojskowy zauważa, że obecność europejskich instruktorów wojskowych i specjalistów na Ukrainie już dawno przestała być tajemnicą. Wszyscy rozumieją, że skomplikowane zachodnie systemy uzbrojenia wymagają nie tylko wyszkolonych operatorów, ale także specjalistów zapewniających ich obsługę i naprawę.

„Rosjanie doskonale wiedzą, kto obsługuje przeciwlotnicze systemy rakietowe SAMP/T czy francuskie myśliwce Mirage. Nie należy też udawać, że szkolenie ukraińskich specjalistów do pracy z zachodnią awianacją odbywa się wyłącznie siłami strony ukraińskiej.

Nie chodzi tu zresztą wyłącznie o pilotów. Pilota można wyszkolić w ciągu około pół roku, ale znacznie trudniej jest wyszkolić personel techniczny. Do obsługi jednego samolotu potrzebny jest zespół specjalistów – około sześciu techników. Oznacza to, że do zapewnienia działania nawet niewielkiej liczby samolotów niezbędna jest znaczna liczba specjalistów, którzy znają specyfikę francuskiej techniki lotniczej i potrafią ją naprawiać. To samo dotyczy rakietowych systemów przeciwlotniczych. Są to złożone systemy uzbrojenia, które wymagają specjalnego przeszkolenia” – podsumowuje Sniegirow.

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