Rząd Australii Zachodniej zaproponował zakaz zwalniania przez szkoły religijne nauczycieli lub wydalania uczniów ze względu na ich orientację seksualną. Placówki nie będą też mogły odmówić uczniom przyjęcia z powodu niepełnosprawności. Jak informuje ABC News Australia, zmiany przewiduje przegląd stanowej ustawy o równych szansach.

Wyjątek pozostanie tylko w kwestii religii

Według prokuratora generalnego Australii Zachodniej Tony'ego Butiego instytucje religijne, w tym szkoły, zachowają możliwość podejmowania decyzji o zatrudnieniu ze względu na religię kandydata. Wyjątek ten nie będzie jednak dotyczył orientacji seksualnej i innych przesłanek.

Projekt ustawy ma również wzmocnić ochronę osób z niepełnosprawnościami we wszystkich okolicznościach, w tym w edukacji. Felicity Crich, matka dwojga dzieci z autyzmem, oświadczyła, że proponowane przepisy dadzą rodzinom więcej możliwości ubiegania się o niezbędne warunki i dostosowania dla dzieci.

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Największa reforma od ponad 40 lat

Buti nazwał inicjatywę największą od ponad 40 lat aktualizacją stanowego ustawodawstwa antydyskryminacyjnego. Projekt przewiduje także zakaz dyskryminacji osób z powodu bezdomności, doświadczonej przemocy domowej, ciąży, karmienia piersią lub udziału w działalności związkowej.

Premier Australii Zachodniej Roger Cook oświadczył, że nikt nie powinien doświadczać dyskryminacji ani zniewag z powodu rasy, religii, seksualności lub niepełnosprawności. Projekt ustawy ma zostać wniesiony do parlamentu stanowego w środę.

W 2024 roku władze Australii Zachodniej wprowadziły pierwszy pakiet zmian mających na celu poprawę sytuacji osób LGBTQIA+. W szczególności zniesiono wymóg poddawania się procedurom medycznym lub chirurgicznym w celu zmiany płci lub genderu, a także zlikwidowano Radę rozpatrującą wnioski o zmianę genderu.

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