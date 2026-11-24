Obrońca warszawskiej Legii Arsenić opuści kilka miesięcy z powodu urazu kolana — Interia Sport
Obrońca warszawskiej Legii Zoran Arsenić opuści najbliższe kilka miesięcy z powodu urazu kolana. Niewykluczone, że 32-letni Chorwat nie zagra już w obecnym sezonie Ekstraklasy. Interia Sport informuje o tym, powołując się na dziennikarza TVP Sport Piotra Kamienieckiego.
Ostatni mecz w październiku
Arsenić po raz ostatni wyszedł na boisko w barwach Legii 17 października, w meczu z Cracovią, który zakończył się remisem 1:1. Później przez kilka meczów przebywał na ławce rezerwowych, a także zagrał w rezerwowej drużynie klubu, występującej w drugiej lidze.
W ostatnich dniach chorwacki piłkarz nie trenował z zespołem w klubowym ośrodku w Książenicach. Po badaniu okazało się, że doznał urazu kolana, przez który czeka go długa przerwa.
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Problem dla obrony Legii
Długa nieobecność Arsenicia zawęża wybór środkowych obrońców dla głównego trenera Marka Papszuna. Według Kamienieckiego w jego dyspozycji spośród nominalnych stoperów pozostają Rafał Augustyniak, Kamil Piątkowski i Robert Dzieleł Jr. Na tej pozycji może również zagrać nominalny lewy obrońca Arkadiusz Reca, który wystąpił w trójce obrońców w spotkaniu z Wisłą Płock.
Interia Sport zauważa, że zimą klub może szukać nowego środkowego obrońcy. TVP Sport wskazało jako możliwego kandydata zawodnika Rakowa Stratosa Svarnasa, którego kontrakt wygasa pod koniec czerwca.