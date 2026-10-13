Ponad dwa tuziny amerykańskich ustawodawców we wtorek zwróciło się do Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) o zawieszenie użycia nowego narzędzia sztucznej inteligencji w rejonie Waszyngtonu. Narzędzie ma pomagać kontrolerom ruchu lotniczego, a powodem wystąpienia były obawy dotyczące bezpieczeństwa. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Pilotażowy projekt FAA

Wśród autorów listu znaleźli się członkowie Izby Reprezentantów z Partii Demokratycznej: April Delaney, Alexandria Ocasio-Cortez i Don Beyer. Wyrazili oni zaniepokojenie pilotażowym projektem FAA dotyczącym wykorzystania tego narzędzia do pomocy kontrolerom w rejonie Waszyngtonu.

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Kwestie bezpieczeństwa i szkolenia

W liście ustawodawcy oświadczyli, że nie widzieli raportów dotyczących oceny bezpieczeństwa i testowania narzędzia. Według nich nie zostali również poinformowani o działaniach związanych ze szkoleniem personelu ds. bezpieczeństwa lotniczego w zakresie najlepszego wykorzystania tej technologii.

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