Ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii Walerij Zaluzhnyj zwrócił uwagę na nasilenie zagrożeń dla bezpieczeństwa morskiego nie tylko na Morzu Czarnym, ale także na innych strategicznie ważnych szlakach morskich. Podkreślił, że ochrona marynarzy i bezpieczeństwo żeglugi wymagają szczególnej uwagi społeczności międzynarodowej.

Według ambasadora zagrożenia na morzu nasilają się i nie ograniczają się już do poszczególnych regionów.

„Widzimy to obecnie nie tylko na Morzu Czarnym, ale także na innych strategicznie ważnych szlakach morskich, od których zależy światowa gospodarka. Dlatego praca marynarzy i bezpieczeństwo żeglugi wymagają dziś szczególnej uwagi” – podkreślił Zaluzhnyj.

Były głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy zaznaczył, że pomimo wojny na pełną skalę ukraińscy marynarze nadal przewożą żywność, paliwo i inne ładunki o kluczowym znaczeniu, od których zależy zaopatrzenie całych regionów.

Zwrócił również uwagę na działalność Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), która zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa żeglugi i ochrony pracowników sektora morskiego.

„Ochrona marynarzy jest jednym z kluczowych obszarów działalności tej organizacji, dlatego decyzja Rady IMO, która niedawno potępiła rosyjskie ataki na statki cywilne i marynarzy, to nie tylko słowa, ale podstawa do dalszych działań.

Jestem wdzięczny międzynarodowym partnerom za solidarność i praktyczną pomoc. Inwestycje w ukraińskich marynarzy, ich edukację i ochronę socjalną to wkład w stabilność światowego sektora morskiego i przyszłość Ukrainy” – dodał.

Osobno ambasador wyraził wdzięczność sekretarzowi generalnemu Międzynarodowej Organizacji Morskiej Arsenio Dominguezowi, sekretarzowi generalnemu Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu Stevenowi Cottonowi, a także przewodniczącemu Związku Zawodowego Pracowników Transportu Morskiego Ukrainy Olegowi Grygoriukowi.

Walery Zaluzhnyj podziękował im za wsparcie ukraińskich marynarzy oraz organizację Drugiego Ukraińskiego Forum Morskiego w Londynie.

Zaluzhnyj oświadczył to podczas Drugiego Ukraińskiego Forum Morskiego w Londynie.

Według danych RMF24 na Morzu Czarnym, około 75 kilometrów na południowy wschód od przylądka Kaliakra, morski dron trafił i zatopił statek towarowy Betul 8. Do incydentu doszło w poniedziałek rano w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii.

Statek należący do firmy Adnoc L&S został zaatakowany podczas przepływania przez Cieśninę Ormuz we wtorek wieczorem. Jeden członek załogi zaginął, co potwierdziła firma w środę.

Czytaj nas na