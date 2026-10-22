Zapasy gazu w Europie przed zimą: dlaczego magazyny są wypełnione tylko w 74,6% i czy regionowi grozi kryzys energetyczny

Europa wkracza w sezon grzewczy z mniejszymi zapasami gazu ziemnego niż rok wcześniej i ma mniejszą swobodę działania w przypadku gwałtownego ochłodzenia lub zakłóceń w dostawach. Na dzień 21 października podziemne magazyny gazu w Unii Europejskiej były wypełnione w 74,62%. Stanowi to około 845 terawatogodzin gazu, według danych Gas Infrastructure Europe. Na początku października poziom zapasów wynosił około 72% w porównaniu z 83% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Niższe zapasy nie oznaczają, że Europa boryka się już z niedoborem gazu lub nieuniknionymi zakłóceniami w dostawach ciepła. UE dysponuje rozbudowaną siecią przesyłową gazu, dostępem do skroplonego gazu ziemnego oraz możliwością zwiększenia importu w zależności od sytuacji rynkowej.

Jednocześnie dostępność dodatkowych dostaw zależy od pogody, cen i konkurencji ze strony azjatyckich nabywców. Jeśli zima będzie mroźna, a dostawy LNG ograniczone, obciążenie europejskiego rynku energetycznego może znacznie wzrosnąć.

UA.News wyjaśnia, dlaczego Europa rozpoczyna sezon grzewczy z mniejszymi zapasami gazu, w jakim stopniu zagraża to bezpieczeństwu energetycznemu regionu oraz jak sytuacja ta może wpłynąć na ceny dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Dlaczego zapasy gazu w Europie są niższe niż w zeszłym roku

Magazyny gazu tradycyjnie napełnia się w ciepłej porze roku, kiedy zużycie jest zazwyczaj mniejsze, a zimą wykorzystuje się zgromadzone zasoby do zaspokojenia popytu. Jednak w tym roku sezon napełniania okazał się trudniejszy, a kraje europejskie wkroczyły w okres grzewczy z mniejszymi rezerwami.

Według danych Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłu Gazu (ENTSOG) 1 października 2026 r. magazyny w UE były wypełnione w około 72%, czyli 74 mld metrów sześciennych gazu. Rok wcześniej w tym samym terminie wskaźnik ten wynosił około 83%, czyli 85 mld metrów sześciennych. Tym samym różnica między tymi dwoma sezonami na początku października wyniosła około 11 punktów procentowych.

Na sytuację wpływa wiele czynników. Istotną rolę odgrywają ceny gazu w różnych porach roku, decyzje handlowe podmiotów zajmujących się handlem, dostępność dostaw oraz ogólna sytuacja na światowym rynku nośników energii. Jeśli oczekiwana różnica między cenami letnimi a zimowymi nie stanowi wystarczającej zachęty do magazynowania gazu, firmom może być mniej opłacalne gromadzenie dużych ilości z wyprzedzeniem.

Europa funkcjonuje również w warunkach zmieniającej się struktury dostaw po ograniczeniu zależności od rosyjskiego gazu przesyłanego rurociągami. Znacznie większe znaczenie zyskał import z Norwegii, dostawy skroplonego gazu ziemnego oraz zakupy na rynku światowym. Taka dywersyfikacja pozwala pozyskiwać zasoby z różnych źródeł, ale jednocześnie zwiększa zależność od międzynarodowej konkurencji o dostępne ilości.

W raporcie Gas Infrastructure Europe z 9 października zaznaczono, że Europa wkracza w zimę z historycznie niskim poziomem zapasów i mniejszą możliwością kompensowania niekorzystnych zmian popytu lub podaży. Organizacja podkreśla znaczenie kontynuowania zasilania magazynów gazowych na początku sezonu grzewczego, o ile pozwalają na to warunki rynkowe.

Czy Europa ma wystarczającą ilość gazu, by przetrwać zimę?

Poziom napełnienia magazynów to ważny wskaźnik, ale nie odzwierciedla on w pełni sytuacji w zakresie dostaw. Kraje europejskie pozyskują gaz nie tylko z podziemnych magazynów: znaczącą rolę odgrywają import rurociągowy, LNG oraz własna wydobycie. Dlatego ocenianie ryzyka niedoboru wyłącznie na podstawie procentowego poziomu zapełnienia magazynów byłoby błędem.

Komisja Europejska po ocenie przygotowań do zimy stwierdziła, że system gazowy UE pozostaje wystarczająco elastyczny, aby zaspokoić popyt w różnych scenariuszach. W komunikacie z 8 października Komisja Europejska podkreśliła, że wzrost importu LNG może częściowo zrekompensować niższe zapasy początkowe. Jednocześnie instytucja ta zwróciła uwagę na konieczność monitorowania zapasów w trakcie sezonu, zwłaszcza pod koniec okresu grzewczego.

Podziemne magazyny gazu są ważne nie tylko ze względu na ilość gazu, który w nich przechowują. Umożliwiają one szybką reakcję na krótkotrwały wzrost zużycia, na przykład podczas silnych mrozów, kiedy popyt na ogrzewanie rośnie szybciej, niż można zwiększyć dodatkowe dostawy. Właśnie dlatego, nawet przy wystarczającej ilości LNG, możliwość operacyjnego poboru gazu ze składowisk pozostaje kluczowa.

Według danych ENTSOG w sezonie zimowym 2025/2026 podziemne magazyny zaspokoiły około 26% zapotrzebowania na gaz w UE. Zimą 2024/2025 wskaźnik ten wynosił około 30%. Świadczy to o tym, że rezerwy są jednym z kluczowych elementów systemu energetycznego, choć nie stanowią jedynego źródła dostaw.

Zatem niższy poziom zapasów na początku sezonu nie oznacza automatycznego powtórzenia się kryzysu energetycznego z 2022 roku. Europa zwiększyła możliwości importu LNG, zdywersyfikowała źródła dostaw i ograniczyła zużycie gazu w porównaniu z poprzednimi latami. Jednak mniejszy margines bezpieczeństwa oznacza, że niekorzystny zbieg kilku okoliczności może szybciej doprowadzić do wzrostu cen i konieczności ograniczenia popytu.

Dlaczego skroplony gaz stał się szczególnie ważny

Jednym z głównych narzędzi służących do równoważenia rynku europejskiego pozostaje skroplony gaz ziemny. LNG transportuje się drogą morską w specjalistycznych tankowcach, a następnie w terminalach przekształca się go w stan gazowy i wprowadza do sieci przesyłowej gazu. Taki mechanizm pozwala na zakup surowca w różnych krajach i zmniejszenie zależności od poszczególnych tras rurociągowych.

Według szacunków Gas Infrastructure Europe moce europejskiej infrastruktury regazyfikacji LNG wynoszą około 145 mld metrów sześciennych w sezonie zimowym. Jest to znaczny zasób, który pozwala na zwiększenie importu w przypadku dostępności dostaw. W scenariuszu z wystarczającą podażą LNG skroplony gaz może zapewnić około 40% całkowitych dostaw, podczas gdy na Norwegię przypada około 27%.

Jednak moce przerobowe terminali nie odpowiadają gwarantowanej wielkości dostaw. Nawet jeśli Europa jest technicznie zdolna do przyjęcia większej ilości LNG, musi konkurować o tankowce z innymi importerami, przede wszystkim z Azji. Jeśli azjatyccy nabywcy są gotowi zapłacić więcej lub światowa podaż się zmniejsza, część ładunków może trafić na inne rynki.

Dodatkową niepewność stwarza sytuacja na Bliskim Wschodzie. Według danych agencji Reuters z 22 października konflikt w regionie oraz zakłócenia w eksporcie z Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wpływają na globalną podaż LNG. Jednocześnie azjatycki popyt na gaz skroplony rośnie, co nasila konkurencję o dostępne dostawy.

Dla Europy oznacza to, że uzupełnianie zapasów może być droższe niż w warunkach stabilnego rynku światowego. Jeśli dostawy z Bliskiego Wschodu będą nadal ograniczone, a popyt w Azji wysoki, europejscy nabywcy będą musieli konkurować o mniejszą ilość dostępnych ładunków. Taka sytuacja może nasilić wahania cenowe, nawet jeśli w europejskim systemie nie wystąpi fizyczny deficyt gazu.

Czy Rosja może skorzystać na niedoborze gazu w Europie

Po pełnej inwazji Rosji na Ukrainę Unia Europejska zaczęła systematycznie zmniejszać swoją zależność od rosyjskiego gazu. Kraje UE zwiększyły zakupy skroplonego gazu ziemnego, rozbudowały infrastrukturę do jego odbioru oraz aktywniej korzystają z dostaw z Norwegii i od innych partnerów.

Jednak rezygnacja z rosyjskich zasobów następuje stopniowo, a sytuacja na rynku zależy nie tylko od decyzji politycznych, ale także od dostępności alternatywnych źródeł.

Rosyjski gaz może nadal wywierać wpływ na rynek europejski poprzez nadal działające trasy rurociągowe oraz dostawy rosyjskiego LNG. Jednocześnie UE zmierza do całkowitego zaprzestania importu rosyjskiego gazu zgodnie z zatwierdzoną polityką rezygnacji z rosyjskich nośników energii.

Dlatego możliwość zwiększenia przez Moskwę swojej roli na rynku europejskim jest ograniczona nie tylko dostępnością wolnych ilości gazu, ale także decyzjami politycznymi i wymogami regulacyjnymi Unii Europejskiej.

Niskie zapasy mogą zaostrzyć konkurencję o dostępne ilości gazu, ale nie oznacza to, że Europa automatycznie powróci do zakupów na dużą skalę w Rosji. W przypadku wzrostu popytu europejscy nabywcy będą przede wszystkim oceniać dostępność LNG, dostawy rurociągowe od innych dostawców oraz koszt każdej z opcji. Rosja może odnieść pośrednią korzyść z drożnienia gazu na rynkach światowych, jednak jej możliwości wykorzystania tej sytuacji do odzyskania dawnego wpływu będą zależały od sankcji, przepisów UE oraz dalszego zmniejszania zależności energetycznej od Moskwy.

Jak będą kształtować się ceny gazu zimą

Niższe zapasy zwiększają wrażliwość rynku europejskiego na warunki pogodowe i wiadomości dotyczące dostaw. W przypadku łagodnej zimy popyt na ogrzewanie może pozostać umiarkowany, a dostawy LNG i gazociągowe – zaspokoić potrzeby konsumentów. Jeśli jednak temperatura będzie niższa od prognozowanej, Europa będzie musiała szybciej zużywać rezerwy i pozyskiwać dodatkowe ilości gazu.

W takim przypadku ceny mogą wzrosnąć z powodu jednoczesnego wzrostu popytu i konkurencji o dostępne dostawy. Szczególnie gwałtowne wahania mogą wystąpić podczas długotrwałych okresów mrozów, kiedy zapotrzebowanie na gaz rośnie jednocześnie w wielu krajach, a dodatkowe dostawy LNG nie mogą zostać zrealizowane natychmiast.

W październikowym artykule agencji Reuters poświęconym europejskiemu rynkowi gazu zaznaczono, że region przygotowuje się na kolejny rok podwyższonych cen w obliczu niskich zapasów i zakłóceń w globalnych dostawach. Wpływ na odbiorców końcowych będzie zależał od warunków umów, krajowych mechanizmów taryfowych oraz tego, jak długo utrzyma się napięta sytuacja na rynku hurtowym.

Dla przemysłu długotrwały wzrost cen gazu może oznaczać wzrost kosztów produkcji. Najbardziej wrażliwe pozostają przedsiębiorstwa wykorzystujące gaz ziemny jako paliwo lub surowiec, w szczególności przemysł chemiczny, produkcja nawozów, szkła oraz niektóre procesy metalurgiczne. Jeśli koszty będą rosły, firmy będą musiały albo podnieść ceny produktów, albo ograniczyć produkcję, albo szukać możliwości oszczędzania energii.

W przypadku gospodarstw domowych wpływ ten będzie mniej jednolity. Część konsumentów odczuje zmiany w wyniku aktualizacji taryf lub umów, podczas gdy inni mogą być chronieni przez stałe ceny lub państwowe mechanizmy wsparcia. Dlatego wzrost notowań hurtowych nie oznacza, że rachunki za ogrzewanie we wszystkich krajach natychmiast wzrosną o tę samą kwotę.

W jakich scenariuszach Europa może stanąć w obliczu niedoboru

Największe ryzyko pojawi się, jeśli jednocześnie wystąpi kilka niekorzystnych czynników: mroźna zima, ograniczone dostawy LNG oraz zakłócenia na poszczególnych trasach dostaw. W takim przypadku nawet rozwinięty system przesyłu gazu może napotkać trudności w zaspokojeniu szczytowego zapotrzebowania, zwłaszcza w regionach o ograniczonym dostępie do terminali morskich.

W swojej prognozie na sezon zimowy 2026/2027 r. ENTSOG modeluje różne scenariusze popytu i dostępności LNG. W scenariuszach mroźnej zimy konieczność ograniczenia zużycia lub potencjalnie niezaspokojony popyt mogą wynieść około 7% w przypadku bardziej korzystnego scenariusza dostaw LNG oraz około 12% przy ograniczonej dostępności gazu skroplonego. W tych scenariuszach poziom zapasów do końca zimy może spaść do około 11%.

Są to wyniki modelowania w określonych warunkach, które pokazują, w jakim stopniu sytuacja będzie zależała od temperatury, importu i dostępności zasobów. Nie oznaczają one, że konsumentom koniecznie odetną gaz: w razie potrzeby kraje mogą zareagować na sytuację zwiększeniem importu, wykorzystaniem dostępnych rezerw oraz środkami mającymi na celu ograniczenie popytu.

Jednocześnie scenariusze pokazują, że pole manewru może się zawęzić pod koniec zimy, kiedy zapasy będą już znacznie niższe. Jeśli rezerwy będą się wyczerpywać szybciej niż oczekiwano, utrudni to nie tylko przetrwanie sezonu grzewczego, ale także przygotowania do następnego roku.

Dlaczego warto już teraz myśleć o następnej zimie

Bezpieczeństwo gazowe Europy zależy nie tylko od tego, czy zasobów wystarczy do marca 2027 roku. Ważne jest również, z jakim poziomem zapasów kraje zakończą sezon grzewczy oraz ile czasu i środków będzie potrzebnych do ponownego napełnienia magazynów latem.

Według szacunków Gas Infrastructure Europe, przy scenariuszu normalnego zimowego popytu i wystarczającej dostępności LNG Europa może powrócić do poziomu zapełnienia magazynów wynoszącego 90% do końca września 2027 roku. Jednak przy ograniczonych dostawach gazu skroplonego może to okazać się niewystarczające: w takim scenariuszu poziom zapasów do końca września wyniesie około 65%.

Oznacza to, że niekorzystna zima może spowodować problemy nie tylko w bieżącym sezonie, ale także w następnym cyklu napełniania. Jeśli kraje będą musiały zużyć znaczną część rezerw, latem będą konkurować o dodatkowe ilości gazu w sytuacji, gdy światowy popyt i ceny mogą pozostać wysokie.

Instytucje europejskie podkreślają zatem konieczność stałego monitorowania poziomu zapasów, utrzymania stabilnych dostaw LNG oraz wykorzystywania połączeń między krajowymi systemami gazowymi. Dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej szczególnie ważne pozostają dostęp do szlaków importowych, możliwość transportu gazu między państwami oraz koordynacja działań w sytuacjach nadzwyczajnych.

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