W USA, w stanie Minnesota, założyciel Project Veritas James O’Keefe i aktywista Kem Gigby zostali oskarżeni o bezprawne głosowanie i kradzież tożsamości. Jak podaje Fortune, prokuratorka hrabstwa Hennepin Mary Moriarty oświadczyła, że mężczyźni podawali pracownikom lokali wyborczych nazwiska zarejestrowanych wyborców bez wiedzy lub zgody tych osób.

Według prokuratury 42-letni O’Keefe z West Palm Beach na Florydzie oraz 26-letni Gigby z Covington w stanie Waszyngton rozpoczęli procedurę poręczenia za wyborcę podczas prawyborów 11 sierpnia. Byli ubrani w garnitury i nagrywali rozmowy z pracownikami lokali wyborczych na potrzeby filmu, który miał pokazać, jak twierdzą, słabe punkty stanowego prawa wyborczego.

Reakcja pracowników lokali wyborczych

W Minnesocie zarejestrowany wyborca może poręczyć za tożsamość i miejsce zamieszkania innego wyborcy w tym samym okręgu wyborczym, jeśli ten nie ma dokumentu z aktualnym adresem. Osoba, za którą poręczono, musi również potwierdzić swoją tożsamość i uprawnienie do głosowania, podając numer prawa jazdy lub stanowego dokumentu tożsamości albo cztery ostatnie cyfry numeru ubezpieczenia społecznego.

Pracownicy lokali wyborczych zwrócili uwagę na nietypowe zachowanie grupy i powiadomili urzędników wyborczych, którzy skontaktowali się z policją. Według Moriarty O’Keefe i Gigby nie podpisali przysięgi wymaganej do zakończenia procedury, jednak użycie fałszywych nazwisk i rozpoczęcie procesu stały się podstawą do postawienia zarzutów.

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Prokuratorka oświadczyła, że incydent pokazał skuteczność systemu wykrywania naruszeń i reagowania na nie podczas prawyborów. Podkreśliła, że ochrona wolnych i uczciwych wyborów jest jednym z priorytetów jej urzędu.

Stanowisko O’Keefe’a

O’Keefe w nagraniu wideo i pisemnym oświadczeniu przekazał, że on i Gigby działali jako dziennikarze śledczy i nie zamierzali zakończyć procedury. Według niego opuścili lokale wyborcze, nie dotykając kart do głosowania, i jedynie zadawali pracownikom hipotetyczne pytania dotyczące zasad poręczania za wyborców.

Organizacja O’Keefe Media Group oświadczyła, że zespół celowo zasymulował „ekstremalny scenariusz”, aby sprawdzić reakcję pracowników i ustalić, jakie zabezpieczenia opiszą. Gigby nie odpowiedział na prośbę o komentarz. Zgodnie z aktami sądowymi nie miał adwokata, a ani O’Keefe, ani Gigby nie mieli jeszcze możliwości przedstawienia swojego stanowiska w sądzie.

Procedura poręczenia jest stosowana rzadko: podczas wyborów w listopadzie 2024 roku wykorzystano ją w mniej niż 0,6% oddanych w stanie głosów, wynika z danych biura sekretarza stanu Minnesota.

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