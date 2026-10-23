W Polsce wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko oświadczył, że zwrócił się do premiera Donalda Tuska z prośbą o odwołanie go ze stanowiska sekretarza stanu w ministerstwie. Szyszko jest politykiem partii Polska 2050. Swoje wystąpienie opublikował w oświadczeniu.

Oświadczenie Szyszki

W oświadczeniu Szyszko napisał: „Zwróciłem się do Premiera Donalda Tuska o odwołanie mnie ze stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej”. Poinformowało o tym RMF24.

Poprzednie oświadczenie kadrowe

Dzień wcześniej o swoim odejściu z rządu poinformowała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Informacja ta poprzedziła oświadczenie Szyszki.

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RMF24 nie sprecyzowało powodów decyzji Szyszki i nie poinformowało, czy premier rozpatrzył już jego prośbę. Stacja nie podała również terminów ewentualnego odwołania.

Informacja RMF24 została opublikowana 23 października. W materiale zaznaczono, że dodatkowe informacje dotyczące zmian kadrowych mają pojawić się później.

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