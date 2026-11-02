Zatrzymania na południowej granicy USA spadły o ponad 93% — France 24

W Stanach Zjednoczonych liczba zatrzymań za nielegalne przekroczenie południowej granicy zmniejszyła się o ponad 93% w porównaniu ze szczytowym poziomem za prezydentury Joe Bidena. Powołując się na oficjalne dane, informuje o tym France 24.

Obietnica wyborcza Trumpa

Powstrzymanie nielegalnych przekroczeń południowej granicy było jedną z głównych obietnic wyborczych prezydenta USA Donalda Trumpa podczas kampanii w 2024 roku. Według oceny stacji obecne oficjalne wskaźniki świadczą o spełnieniu tej obietnicy.

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Zaostrzenie kontroli

Po ponownym wyborze Trumpa na południowej granicy USA zbudowano ponad 450 kilometrów dodatkowego muru granicznego. France 24 informuje również o zwiększonej militaryzacji obszaru przygranicznego i zagrożeniu zakrojonymi na szeroką skalę nalotami amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE).

Według oceny dziennikarzy France 24 połączenie tych działań niemal uniemożliwiło wjazd do Stanów Zjednoczonych poprzez nielegalne przekroczenie granicy. Reportaż o sytuacji na granicy przygotowali z Kalifornii Wassim Cornet i Loïc Pialat.

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