W meksykańskim Mazatlán w wyniku zamieszek w państwowym więzieniu El Castillo w ciągu dwóch dni zginęło 11 osadzonych oraz dwuletni chłopiec, który przebywał tam podczas rodzinnego widzenia. Kolejnych 16 osadzonych zostało rannych, podaje Mexico News Daily.

Strzelanina podczas widzeń

Według Ministerstwa Bezpieczeństwa stanu Sinaloa starcie w czwartek rozpoczęło się podczas zaplanowanych rodzinnych widzeń. Osadzeni uzyskali dostęp do broni palnej i użyli jej wewnątrz placówki. Strzelanina rozpoczęła się w dwóch sąsiadujących ze sobą sekcjach więzienia.

Administracja placówki wprowadziła izolację i ogłosiła alarm, jednak nie zdołała od razu powstrzymać starcia. Do przywrócenia kontroli zaangażowano armię, marynarkę wojenną, Gwardię Narodową oraz stanowe siły bezpieczeństwa. Podczas czwartkowych starć zginęło 10 osób, a kolejnych 16 osadzonych zostało rannych.

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Śledztwo w sprawie dostania się broni do więzienia

Minister bezpieczeństwa Sinaloa Sinue Tellez potwierdził śmierć dwuletniego chłopca. Według matki dziecka przyszła ona odwiedzić męża, lecz na krótko wyszła po drugie dziecko, pozostawiając syna z ojcem, który przebywał w więzieniu. Z dostępnych informacji wynika, że ojciec chłopca jest wśród 16 hospitalizowanych osadzonych.

W piątek w jednym z bloków doszło do kolejnego starcia, w wyniku którego zginęło dwóch osadzonych. Funkcjonariusze szybko opanowali sytuację. Prokuratura stanowa oraz federalne służby bezpieczeństwa badają, w jaki sposób broń trafiła do placówki: po incydencie zabezpieczono tam dwa pistolety kalibru 9 mm. Śledczy sprawdzają również, czy pracownicy więzienia mogli być zaangażowani w dostarczenie broni na jego teren.

Krewni osadzonych zebrali się przed El Castillo, żądając informacji o swoich bliskich. Stanowe Ministerstwo Bezpieczeństwa oświadczyło, że pozostali osadzeni są bezpieczni, a międzyinstytucjonalna grupa operacyjna nadal działa wewnątrz placówki i w jej pobliżu.

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