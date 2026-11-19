Reprezentacja Polski rozegra mecz otwarcia mistrzostw świata mężczyzn w siatkówce 2027 roku 9 września w ERGO ARENIE w Gdańsku w Polsce. Gdańsk i województwo pomorskie będą gospodarzami ceremonii otwarcia turnieju oraz grupy, w której zagra polska drużyna.

Data rozpoczęcia została przeniesiona

Jak informuje Interia Sport, data oficjalnego rozpoczęcia zawodów została zmieniona po negocjacjach Polskiego Związku Piłki Siatkowej z Międzynarodową Federacją Piłki Siatkowej FIVB.

Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski oświadczył, że mecz reprezentacji Polski 9 września odbędzie się w najlepszym czasie antenowym. Nazwał to sukcesem organizacyjnym i ważnym wydarzeniem dla polskich kibiców.

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Rywala wyłoni losowanie

Rywal Polaków w meczu otwarcia nie został jeszcze ogłoszony. Uczestnicy grupy reprezentacji Polski mają zostać wyłonieni 3 grudnia podczas oficjalnego losowania w Wieliczce.

Mecz w ERGO ARENIE będzie oficjalnym początkiem mistrzostw świata mężczyzn 2027 roku.

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