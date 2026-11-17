Podczas wystąpienia online na 37. posiedzeniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein” prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do sojuszników z apelem o wzmocnienie Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy dodatkowymi samolotami.

Głowa państwa zaznaczyła, że Ukraina potrzebuje co najmniej 40 dodatkowych myśliwców F-16. Potrzeba dodatkowych samolotów wynika z faktu, że obecne maszyny regularnie wymagają skomplikowanej konserwacji i napraw, przez co znaczną część czasu spędzają na ziemi, zamiast wykonywać zadania bojowe w powietrzu.

Prezydent podkreślił znaczenie samolotów F-16 w obronie ukraińskiej przestrzeni powietrznej, w szczególności w skutecznym przechwytywaniu i niszczeniu rosyjskich dronów uderzeniowych typu Shahed oraz pocisków skrzydłowych.

Źródło: „Suspilne”.

17 listopada w Brukseli, w siedzibie NATO, rozpoczęło się 37. posiedzenie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein”. Spotkanie zwołały Wielka Brytania i Niemcy, które współprzewodniczą pracom grupy.

Podczas posiedzenia w formacie „Ramstein” Ukraina przedstawi partnerom kluczowe potrzeby związane ze wzmocnieniem obrony. W szczególności mowa będzie o samolotach przechwytujących do obrony przeciwlotniczej, amunicji dla lotnictwa bojowego oraz dodatkowym finansowaniu.

36. posiedzenie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie Ramstein odbyło się 9 września 2026 roku.

Czytaj nas na