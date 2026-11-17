Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia online na 37. posiedzeniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein” przedstawił pragmatyczną inicjatywę mającą na celu rozwiązanie problemu niedoboru środków obrony przeciwlotniczej.

Głowa państwa podkreśliła, że obrona przeciwlotnicza stanowi główny priorytet w zakresie ochrony życia ludzkiego przed rosyjskimi atakami przy użyciu rakiet balistycznych, pocisków manewrujących oraz dronów bojowych typu „Shahed”. Jak powiedział, w magazynach w USA, krajach europejskich i innych krajach partnerskich znajduje się wystarczająca liczba gotowych pocisków przechwytujących do systemów *Patriot* (w szczególności PAC-2 i PAC-3) oraz *IRIS-T*, które powinny chronić ukraińską przestrzeń powietrzną, a nie leżeć bezczynnie.

Aby przyspieszyć dostawy, prezydent zaproponował formułę wzajemnej wymiany: partnerzy przekazują Ukrainie posiadane przez siebie pociski do natychmiastowego wykorzystania, a w zamian otrzymują nowe egzemplarze, które Ukraina już zamówiła i na które czeka zgodnie z harmonogramami produkcyjnymi. Zdaniem ukraińskiego przywódcy taki mechanizm pozwoli zaspokoić krytyczne potrzeby Sił Obronnych tu i teraz, pomagając jednocześnie sojusznikom w przyszłości uzupełnić własne arsenały najnowszymi modyfikacjami.

O tym poinformował głowa państwa w przemówieniu wideo.

Ponadto podczas wystąpienia online na 37. posiedzeniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein” prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do sojuszników z apelem o wzmocnienie Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy dodatkowymi samolotami.

17 listopada w Brukseli, w siedzibie NATO, rozpoczęło się 37. posiedzenie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein”. Spotkanie zwołały Wielka Brytania i Niemcy, które współprzewodniczą pracom grupy.

Podczas posiedzenia w formacie „Ramstein” Ukraina przedstawi partnerom kluczowe potrzeby związane ze wzmocnieniem obrony. W szczególności mowa będzie o samolotach przechwytujących do obrony przeciwlotniczej, amunicji dla lotnictwa bojowego oraz dodatkowym finansowaniu.

36. posiedzenie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie Ramstein odbyło się 9 września 2026 roku.

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