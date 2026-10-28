Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł Waszyngton przed zbliżeniem się do Moskwy w sferze gospodarczej. Jego zdaniem takie „połączenie sił” raczej nie będzie korzystne dla USA w perspektywie długoterminowej.

Porozumienie w sprawie oleju napędowego otwiera przed Rosją możliwość podjęcia przez USA kolejnych podobnych kroków. Stwierdził to prezydent Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy z dziennikarzami.

„Chodzi tu w szczególności o nawozy, gaz, zamrożone aktywa, inne osoby i struktury, wobec których mogą zostać zniesione sankcje. Częściowo już to miało miejsce – zniesienie sankcji wobec rosyjskich oligarchów bliskich przywódcy Rosji. Zasoby energetyczne stanowią część propozycji Rosji” – powiedział prezydent.

Dodał, że Rosja zdaje sobie sprawę ze skali swoich zasobów naturalnych i zarządza nimi w sposób scentralizowany. Dlatego Rosja może zaproponować Waszyngtonowi swego rodzaju „małżeństwo gospodarcze”.

„Wątpię, by takie „małżeństwo” było korzystne dla Ameryki w perspektywie długoterminowej, ponieważ w każdej umowie z Rosją kryje się jakaś nieprzyjemna strona, której od razu nie widać, ale w krótkim okresie może się wydawać, że przynosi ona pewne korzyści” – podkreślił prezydent, jak przekazuje korespondent UNIAN.

Wcześniej Zełenski oświadczył, że Ukraina nie będzie atakować statków z rosyjskim silnikiem dieslowskim, które płyną do USA.

Tymczasem w Kongresie USA przygotowuje się dochodzenie w sprawie umowy dotyczącej oleju napędowego zawartej z Putinem.

Rosyjskie rafinerie zwiększają produkcję oleju napędowego w październiku po tym, jak rząd Federacji Rosyjskiej przyznał kontyngenty eksportowe w ramach umowy o dostawach między Rosją a USA.

W Rosji zadeklarowano gotowość do dostarczania do USA dowolnych ilości oleju napędowego. Jednocześnie olej napędowy w USA jest już droższy niż przed zawarciem umowy paliwowej z Putinem.

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