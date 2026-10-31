Zelenski przybył do Stambułu na rozmowy z Erdoganem oraz spotkanie z patriarchą Bartłomiejem

W sobotę, 31 października, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył wraz ze swoją delegacją do Stambułu. W Turcji czekają go ważne rozmowy z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem, a także spotkanie z patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem.

Według słów Wołodymyra Zełenskiego podczas wizyty planowane jest omówienie kwestii bezpieczeństwa, wzmocnienia partnerstwa między Ukrainą a Turcją, a także perspektyw dyplomatycznych.

„Pracujemy nad wzmocnieniem ochrony naszych obywateli, partnerstwa międzypaństwowego z Turcją oraz realnych perspektyw dyplomatycznych. Istnieją ważne kwestie dotyczące żeglugi na Morzu Czarnym. Zaplanowano również spotkanie z patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem. Dziękuję wszystkim, którzy są po stronie Ukrainy” – podkreślił głowa państwa.

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Podczas rozmów planuje się poświęcić szczególną uwagę bezpieczeństwu żeglugi na Morzu Czarnym.

O swoim przyjeździe głowa państwa poinformowała na kanale Telegram.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił przywódców Finlandii i Norwegii o przekazanie Władimirowi Putinowi pewnych sygnałów podczas rozmów telefonicznych. Kontakty te ze stroną rosyjską zostały wcześniej uzgodnione z Kijowem.

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