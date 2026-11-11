Zełenski został pierwszym zagranicznym przywódcą, który przemawiał z trybuny głównej sali duńskiego parlamentu

11 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do posłów duńskiego parlamentu, Folketingu. Stał się pierwszym przywódcą obcego państwa, który przemawiał z trybuny głównej sali duńskiego parlamentu.

W ten sposób Zełenski zwrócił się do posłów podczas przemówienia w sali duńskiego parlamentu. Prezydent zaznaczył, że to dla niego szczególny zaszczyt stać się pierwszym zagranicznym przywódcą, którego zaproszono do wygłoszenia przemówienia w tej sali.

Wspomniał również, że wcześniej inni światowi przywódcy, w tym prezydent USA w 1997 roku, również pragnęli wystąpić przed duńskimi parlamentarzystami w tej sali.

„To dla mnie wielki zaszczyt być tu dzisiaj, otrzymać zaproszenie do wygłoszenia przemówienia w tej sali i być przyjacielem. Być przyjacielem Danii, przyjacielem, któremu zawsze można zaufać, niezależnie od okoliczności” – podkreślił głowa państwa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia w duńskim parlamencie podziękował temu krajowi za solidarność i wsparcie dla Ukrainy. Podkreślił, że Duńczycy kierują się zasadą odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za innych. Według głowy państwa jest to część ducha społecznego Danii.

„W dzisiejszym świecie traktowanie innych tak, jak sam chciałbyś, by traktowano ciebie, jest bezcenne. Dziękuję, że jesteście Danią – krajem, który działa z otwartym sercem i pewnością siebie, krajem, na który Ukraina i cała Europa zawsze mogą liczyć” – oświadczył prezydent.

Zelenski żartował również, że jedyną rzeczą, której można dziś żałować, jest brak wspólnej granicy między Ukrainą a Danią. Jak powiedział, w Danii są „znacznie lepsi sąsiedzi”.

Wcześniej Zełenski przybył do Danii i ogłosił nowy pakiet pomocy dla obrony Ukrainy.

Zełenski określił główne zadanie ukraińskiej delegacji podczas negocjacji w Abu Zabi.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał sprawozdania ukraińskiego zespołu negocjacyjnego podsumowującego pierwszy dzień konsultacji w Abu Zabi (ZEA) 10 listopada.

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