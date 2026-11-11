Zelenski określił główne zadanie ukraińskiej delegacji podczas rozmów w Abu Zabi

Ukraina dąży przede wszystkim do zakończenia wojny, a dopiero potem do podjęcia rozmów na temat przyszłych porozumień, kwestii bezpieczeństwa i dobrobytu. Właśnie takie przesłanie ma przekazać ukraińska delegacja podczas negocjacji w Abu Zabi – oświadczył 11 listopada prezydent Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy z dziennikarzami w Danii.

„Najpierw musimy zastanowić się, jak powstrzymać wojnę, potem – o strukturze, a następnie – o bezpieczeństwie i dobrobycie. Mam nadzieję, że nasza delegacja w Abu Zabi będzie w stanie przekazać to przesłanie: przede wszystkim trzeba zakończyć wojnę” – powiedział głowa państwa.

Prezydent nakreślił w ten sposób kolejność, w jakiej Ukraina proponuje rozpatrywać kwestie pokojowego uregulowania: najpierw zaprzestanie działań wojennych, a następnie określenie parametrów porozumień, gwarancji bezpieczeństwa i warunków dalszego rozwoju.

W środę, 11 listopada, w Abu Zabi (stolica ZEA) odbędzie się drugi dzień trójstronnych rozmów między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją dotyczących zakończenia wojny. Strony planują omówić ewentualne zawieszenie broni, kwestie energetyczne oraz bezpieczeństwo na Morzu Czarnym.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał sprawozdania ukraińskiego zespołu negocjacyjnego z podsumowaniem pierwszego dnia konsultacji w Abu Zabi (ZEA) 10 listopada. Proces negocjacyjny rozpoczął się od konsultacji z partnerami europejskimi i amerykańskimi, po czym odbyło się spotkanie w formacie trójstronnym z udziałem delegacji Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Podczas rozmów w Abu Zabi Ukraina poruszyła kwestię zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców z Rosją. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego strony omawiały warianty wymiany w formacie „1000 na 1000”, a nawet „1500 na 1500”. Na razie nie ma ostatecznych porozumień, ale delegacja amerykańska planuje poruszyć tę kwestię podczas kolejnych kontaktów ze stroną rosyjską.

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