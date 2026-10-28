Rodzice 31-letniej Bowen Wan złożyli pozew przeciwko firmie OpenAI po śmierci córki, która zaprzestała przyjmowania leków przeciwpadaczkowych.

W opinii powodów ChatGPT faktycznie udzielał nielegalnych porad medycznych, zachęcał kobietę do ukrywania swoich działań przed lekarzami i zaproponował niebezpieczny plan stopniowego odstawiania leków niezbędnych do życia. Rodzice twierdzą, że doprowadziło to do jej śmierci.

Oficjalną przyczyną zgonu była nagła śmierć w przebiegu padaczki (SUDEP) – zjawisko, które często następuje po ciężkim napadzie. Jednak analiza korespondencji w telefonie zmarłej wykazała, że przed śmiercią gwałtownie zmniejszyła dawkę i całkowicie zaprzestała przyjmowania lamotryginy, postępując zgodnie z bezpośrednimi instrukcjami sztucznej inteligencji.

Bowen Wan przeniosła się z Chin do Stanów Zjednoczonych i pracowała jako inżynier-programistka w firmie Amazon. Cierpiała na ciężką postać padaczki i przyjmowała leki. Jednak skarżyła się na skutki uboczne, a lekarze, jak twierdziła, nie brali tego pod uwagę. Według niej z powodu leków jej mowa stawała się nienaturalnie urywana, a myślenie – spowolnione.

W końcu kobieta dowiedziała się, że znalazła się na liście osób objętych redukcją etatów w Amazonie. Bała się, że straci wizę i starała się znaleźć nową pracę. Aby jak najlepiej zaprezentować się na rozmowach kwalifikacyjnych, Bowen Wan zaczęła rozważać odstawienie leków i zwróciła się do ChatGPT – ten poparł jej zamiar samodzielnego zmniejszenia dawki leku z 400 mg do 0 mg w ciągu zaledwie kilku tygodni.

Chatbot nie tylko opracował plan zmniejszania dawki, ale także aktywnie podważał zaufanie do lekarzy. Kiedy Wan wyraziła wątpliwości, system zapewnił ją, że zalecenia lekarzy rzekomo wynikają ze strachu przed ryzykiem, a nie z troski o jej dobro, i pochwalił pacjentkę za decyzję o działaniu w tajemnicy.

Zgodnie z materiałami śledztwa dziewczyna co najmniej 158 razy wyrażała zaniepokojenie pogorszeniem się swojego stanu. Jednak niebezpieczne ataki, utratę przytomności i uczucie ucisku w głowie algorytm interpretował jako pozytywne zjawiska – rzekomo mózg „przechodzi w tryb niskiego zużycia energii” lub „pracuje nad samoregeneracją”. Ciało kobiety znaleziono w jej łóżku kilka dni po ostatniej wiadomości wysłanej do algorytmu.

Przedstawiciel OpenAI, Drew Pusateri, nazwał ten incydent tragicznym i zaznaczył, że w rozmowach wykorzystywano model GPT-4o, który firma wycofała z publicznego dostępu natychmiast po zdarzeniu. Firma oświadczyła, że nowsze wersje algorytmu bardziej rygorystycznie oceniają zagrożenia dla życia.

Źródło: The New York Times.

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