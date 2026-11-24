Zdjęcia te zostały prawdopodobnie wykorzystane do promocji eseju „Emprises, les impasses d’une success story” („Wymuszona kontrola: ślepe zaułki historii sukcesu”), którego autorką jest francuska filozofka i psychoanalityczka Sabine Prohoris. Autorka podważa pojęcie „emprise” (francuski termin oznaczający psychologiczną kontrolę jednej osoby nad drugą), a nawet kwestionuje fakt, że Gisèle Pelico jest ofiarą. Prochoris, znana z krytyki ruchu #MeToo, oświadczyła, że nie podjęła decyzji o rozesłaniu tych zdjęć.

Adwokaci Pelico określili ten incydent jako kolejny atak na nią. Sama 73-letnia kobieta poinformowała francuską stację telewizyjną BFM TV, że wniesie pozew przeciwko wydawnictwu i autorce.

„Dzisiaj znów czuję się upokorzona, wystawiona na widok publiczny i urażona. Walczyłam o odzyskanie godności i wolności. Nie pozwolę nikomu mi ich odebrać” – powiedziała.

Wydawnictwo Tinbad oświadczyło, że nie będzie dodrukuwać kolejnego nakładu książki, a Sabin Prochoris nie będzie już zajmować się jej promocją. Sytuację tę określono tam jako „niefortunny krok komunikacyjny, który nie odpowiadał treści książki”.

Wydawnictwo przeprosiło Giselle Pelico i Sabinę Prochoris, podkreślając, że przedstawicielom prasy „nie przesłano żadnych zdjęć przedstawiających gwałt ani materiałów wideo o charakterze pornograficznym”.

Książka nie jest już dostępna na stronie internetowej wydawnictwa. Według danych serwisu Tinbad w obiegu pozostało około 280 egzemplarzy.

Gisèle Pelico stała się znana na całym świecie dzięki walce z przemocą seksualną – po procesie sądowym, który zyskał nazwę „sprawa Mazan” (od nazwy miasteczka w południowo-wschodniej Francji, gdzie mieszkało małżeństwo). W latach 2011–2020 jej ówczesny mąż podawał jej substancje psychoaktywne, gwałcił ją, a także angażował przez internet dziesiątki innych mężczyzn, aby ją gwałcili, gdy była nieprzytomna.

Źródło:

72-letni Dominique Pelico został skazany przez sąd na 20 lat pozbawienia wolności, a około 50 innych mężczyzn, uznanych za winnych udziału w przemocy, otrzymało wyroki od 5 do 13 lat więzienia.

Co najmniej 15 mężczyzn, których uznano za winnych zgwałcenia Giselle Pelico, złożyło apelacje od wyroków sądu.