Francuski ruch „żółtych kamizelek” wezwał do przeprowadzenia 31 października ogólnokrajowych protestów przeciwko temu, co określa jako „autorytarny kurs” rządu. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na stację BFMTV.

Akcje przy parlamencie i ratuszach

Ruch planuje organizację wieców i protestów okupacyjnych przy budynku Zgromadzenia Narodowego w Paryżu, a także przy ratuszach w całej Francji. W oświadczeniu wskazano, że celem mobilizacji jest obrona swobód obywatelskich.

„Żółte kamizelki” oświadczyły, że w kraju panuje niezadowolenie, które, ich zdaniem, nie jest słyszane. Oskarżyły rząd o pogardę, niechęć do słuchania, kłamstwa i represje.

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Zakazy demonstracji

Przedstawiciele ruchu oświadczyli również, że swobody obywatelskie są zagrożone, i skrytykowali działania władzy wykonawczej, nazywając jej kurs coraz bardziej autorytarnym. Wezwanie do nowych protestów pojawiło się po tym, jak francuskie władze zakazały kilku demonstracji w całym kraju.

Według źródła zakazy wprowadzono po fali przemocy i grabieży, która wstrząsnęła Francją tydzień wcześniej. W sobotę na ulicach Paryża i innych dużych miast spodziewano się również tysięcy osób protestujących przeciwko rosnącym kosztom życia i niewłaściwym warunkom nauczania.

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