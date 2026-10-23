Prezenter amerykańskiej stacji telewizyjnej Fox News, Brian Kilmid, ostro skrytykował specjalnego wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’a Witkofa, za komplementy pod adresem rosyjskiego dyktatora Władimira Putina. Amerykański przedstawiciel nazwał przywódcę Kremla „humanistą” i wyraził mu swój szacunek podczas spotkania w Sankt Petersburgu.

Prezenter Fox News opublikował film, w którym wyraził oburzenie z powodu opinii, jaką Steve Witkoff wygłosił na temat Władimira Putina.

Zdaniem dziennikarza takie komplementy świadczą o naiwności amerykańskiego przedstawiciela, a Rosjanie mogli odebrać jego słowa z drwiną.

„Rosjanie zapewne po prostu pękali ze śmiechu” – stwierdził Kilmid, komentując wypowiedź specjalnego wysłannika Donalda Trumpa.

Dziennikarz podkreślił, że nazywanie Putina humanistą jest nie na miejscu, biorąc pod uwagę prześladowania przeciwników politycznych i dziennikarzy w Rosji. Wezwał również widzów, by nie używali podobnych określeń w odniesieniu do rosyjskiego przywódcy.

„Takie słowa tylko sprawiają, że wychodzicie na naiwnych. Humanista? Ten człowiek zabija swoich przeciwników, aresztuje dziennikarzy… Panie i panowie, wszyscy, którzy mnie słuchają: jeśli spotkacie Władimira Putina, nie nazywajcie go humanistą” – kontynuował prowadzący.

Powodem krytyki stała się wypowiedź Steve’a Witkoffa podczas rozmowy z Władimirem Putinem w Sankt Petersburgu. Specjalny wysłannik Donalda Trumpa stwierdził, że rosyjski prezydent również zasługuje na miano „humanisty”.

Zwracając się do przywódcy Kremla, Witkoff przypomniał, że Putin wielokrotnie nazywał amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa humanistą. Następnie przedstawiciel administracji USA użył podobnego określenia w odniesieniu do samego rosyjskiego przywódcy.

„Tak wiele pan mówi o moim prezydencie, prezydencie Trumpie, nazywając go humanistą” – powiedział Witkoff do Putina. „Pan również jest humanistą i wyrażam panu swój szacunek”.

Właśnie te słowa oburzyły Bryana Kilmida. Dziennikarz zakwestionował stosowność takich komplementów pod adresem rosyjskiego prezydenta i podkreślił, że taka retoryka stawia amerykańskiego specjalnego wysłannika w niekorzystnym świetle.

Kilmid zwrócił uwagę na działania rosyjskich władz wobec przeciwników politycznych i dziennikarzy, które jego zdaniem są sprzeczne z charakterystyką, jaką Witkoff nadał Putinowi.

Ponadto prezenter Fox News zasugerował, że wypowiedzi przedstawiciela administracji Trumpa mogły wywołać śmiech w Rosji. Właśnie tą reakcją zilustrował swoje podejście do słów amerykańskiego specjalnego wysłannika, podkreślając, że nazywanie przywódcy Kremla humanistą jest nie na miejscu.

Informację tę przekazał Kilmid w serwisie społecznościowym X.

W Sankt Petersburgu odbyły się rozmowy między rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem a specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Stevem Witkoffem, które trwały prawie trzy godziny. Podczas spotkania amerykański wysłannik poinformował stronę rosyjską o wynikach wcześniejszych konsultacji, które odbyły się w Oslo.

Wiceprezydent USA Jay D. Vance zgodził się ze specjalnym przedstawicielem prezydenta Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem, który nazwał rosyjskiego przywódcę Władimira Putina „humanistą”.

Irlandzki fotoreporter i dokumentalista Kaylan Robertson, komentując skutki zakrojonego na szeroką skalę rosyjskiego ataku na Kijów, ironicznie nazwał ataki na obiekty cywilne „pomocą humanitarną” ze strony Rosji, nawiązując do oświadczeń zespołu prezydenta USA Donalda Trumpa. Dziennikarz wypowiedział się na ten temat podczas pobytu na terenie zniszczonego hipermarketu „Epicentrum”.

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