Podczas rozmów w Oslo zięć prezydenta USA Jared Kushner, który dołączył do spotkania za pośrednictwem wideokonferencji, ponownie wezwał Ukrainę do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Informuje o tym serwis Axios.

„Kushner dołączył do spotkania zdalnie i ponownie nalegał na spełnienie żądania Trumpa, aby Ukraina zaprzestała ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej” – poinformowało dobrze poinformowane źródło.

Rozmówca serwisu Axios dodał również, że „Jared był bardzo bezpośredni” podczas rozmowy.

Wiadomo również, że po spotkaniu prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, iż jest gotów zaprzestać ataków na rosyjskie rafinerie, jeśli Moskwa podejmie wzajemne kroki.

Axios poinformował również, że w Waszyngtonie liczy się na gotowość Rosji do kompromisu w negocjacjach z Ukrainą, ponieważ Donald Trump zgodził się znieść sankcje dotyczące sprzedaży rosyjskiego oleju napędowego i podjął inne kroki, które zostały pozytywnie odebrane w Moskwie.

Ogólnie rzecz biorąc, anonimowy amerykański urzędnik poinformował, że Ukraina podczas rozmów w Oslo „przedstawiła nowe pomysły i propozycje, które zostały szczegółowo omówione”.

Według niego strony osiągnęły „znaczący postęp” i obecnie wykazują wysoki stopień porozumienia na poziomie roboczym co do dalszych działań.

Źródło: Axios

Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.

Przypomnijmy, że Witkoff uda się do Sankt Petersburga po spotkaniu z Zełenskim.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył 20 października do Norwegii, gdzie zaplanował szereg spotkań z międzynarodowymi partnerami.

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