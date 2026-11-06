Gwiazda Victoria’s Secret, Adriana Lima, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku

Brazylijska supermodelka Adriana Lima, uważana za jedną z najbardziej znanych „aniołków” Victoria’s Secret, ponownie pojawiła się na imprezie towarzyskiej. Gwiazda znalazła się w obiektywach paparazzi w drodze na imprezę w Nowym Jorku.

Modelka została zaproszona na uroczyste otwarcie marki Oner NYC, które odbyło się w dzielnicy Soho. Ponieważ firma specjalizuje się w odzieży sportowej, Lima wybrała odpowiedni strój.

Na tę okazję 45-letnia supermodelka założyła spodnie i top w intensywnym odcieniu marsali. Stylizację uzupełniła czarnym skórzanym płaszczem o klasycznym kroju, eleganckimi czółenkami oraz minimalistyczną kopertówką z miękkiej skóry.

Niedawno Adriana Lima wzięła również udział w ceremonii CFDA Fashion Awards 2026, która odbyła się w Nowym Jorku, w Amerykańskim Muzeum Historii Naturalnej.

Na czerwony dywan modelka wybrała kobiecą stylizację, podkreślającą sylwetkę. Pojawiła się w mlecznej sukni maxi marki LaQuan Smith z głębokim dekoltem.

Strój podkreślał sylwetkę gwiazdy, a szeroki czarny pas zwracał uwagę na jej szczupłą talię.

15 października w Nowym Jorku odbył się coroczny pokaz bielizny marki Victoria’s Secret. Na wybiegu pojawiły się „legendy” pokazu — Adriana Lima i Alessandra Ambrosio — oraz nowe twarze.

Przypomnijmy, że w 2024 roku po raz pierwszy od 2018 roku w Nowym Jorku odbył się pokaz Victoria’s Secret Fashion Show.

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