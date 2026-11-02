Na greckiej wyspie Rodos silne ulewy spowodowały nagłe powodzie: woda zalała drogi, sklepy i inne lokale handlowe, a rwące potoki porywały samochody. Najintensywniejsze nocne opady odnotowano we wschodniej części wyspy, informuje Interia.

Najtrudniejsza sytuacja w Archangelos

Najbardziej ucierpiał rejon Archangelos, gdzie rzeka wystąpiła z brzegów i zamieniła drogi w rwące potoki. Woda porwała kilkanaście samochodów, a sklepy i inne lokale handlowe zostały zalane.

Mniejsze podtopienia wystąpiły również w rejonie Afandu oraz w miejscowościach na południu Rodos. Służby ratunkowe otrzymały setki zgłoszeń, w tym dotyczących wypompowywania wody. Mieszkańcy wyspy i turyści otrzymali ostrzeżenia przed gwałtownym pogorszeniem pogody, a lokalne władze zdecydowały o zamknięciu szkół.

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Usuwanie skutków złej pogody

Obrona cywilna wraz z jednostkami administracji regionu Wysp Egejskich Południowych i władzami Rodos przez całą dobę usuwa skutki powodzi. Służby usuwają samochody porwane przez wodę, oczyszczają systemy odwadniające, przywracają przepływ wody w strumieniach i naprawiają uszkodzoną infrastrukturę drogową.

Choć w ciągu dnia intensywność złej pogody zmalała, służby ratunkowe pozostają w stanie podwyższonej gotowości.

Skutki na Kalimnos

Mniejsze szkody odnotowano również na greckiej wyspie Kalimnos. W rejonie Agios Vasileios duży kamień oderwał się od zbocza i uderzył w garaż, uszkadzając zaparkowany samochód. Burmistrz Jannis Mastrokukos poinformował, że poniżej miejsca upadku kamienia znajduje się grupa domów.

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