Ulewne deszcze w Ekwadorze dotknęły ponad 17 tys. osób — The Rio Times

W Ekwadorze od 29 sierpnia intensywne opady deszczu dotknęły 17 056 osób, a jedna osoba zginęła. Najbardziej ucierpiała nadmorska prowincja Esmeraldas, gdzie odnotowano 12 484 poszkodowanych, informuje The Rio Times, powołując się na Narodowy Sekretariat Zarządzania Ryzykiem Ekwadoru.

Skala skutków

Według stanu na 11 października urząd odnotował 330 niebezpiecznych zdarzeń w 22 z 24 prowincji kraju. Spośród nich 181 przypadków dotyczyło powodzi, 68 — osuwisk, a kolejne 24 — silnego wiatru. Zdarzenia objęły 100 kantonów i 200 parafii.

Według sekretariatu uszkodzonych zostało 4 862 domów, a 16 mieszkań zostało zniszczonych. Z powodu złej pogody w 18 szkołach zakłócono proces nauczania, ucierpiały dwa ośrodki medyczne, a jeden most został zniszczony. Osobno władze zaklasyfikowały 1 354 osoby do kategorii tych, które poniosły poważne straty mieszkaniowe lub utraciły środki do życia.

Śmierć człowieka odnotowano 26 września w prowincji El Oro, na granicy z Peru: osoba została porwana przez nurt rzeki Calichana.

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Najtrudniejsza sytuacja w Esmeraldas

W prowincji Esmeraldas uszkodzonych zostało 3 714 domów. Rzeka Esmeraldas 29 września wystąpiła z brzegów i zalała trzy rzeczne wyspy w centrum administracyjnym prowincji. Stan wyjątkowy na poziomie prowincji obowiązuje od 7 października do 7 grudnia, a jedna ze szkół od 3 października jest wykorzystywana jako tymczasowe schronienie.

W prowincji Guayas ucierpiało 2 168 osób, w Los Ríos — 1 532, a w Manabí — 231. Krajowa służba meteorologiczna Inamhi ostrzegła przed intensywnymi opadami na wybrzeżu i w Andach do godziny 10:00 14 października. Poziom zagrożenia oceniono tam od średniego do bardzo wysokiego, a najbardziej intensywnych opadów spodziewano się do wtorku.

W kraju od 29 sierpnia obowiązuje czerwony poziom gotowości w związku ze zjawiskiem El Niño. Jest to poziom przygotowania na zagrożenia, a nie ogólnokrajowy stan wyjątkowy.

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