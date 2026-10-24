Włoska gazeta finansowa MF poinformowała, że wspólne przedsięwzięcie włoskiej firmy Leonardo i niemieckiego Rheinmetall otrzymało od armii Włoch dwa kontrakty na pojazdy opancerzone o łącznej wartości 4,16 mld dolarów. Powołując się na MF, informuje o tym Defense News.

Wozy bojowe i czołgi

Według MF zamówienia przewidują dostawę wozów bojowych A2CS i czołgów nowej generacji MBT. Zakupy są częścią szerszego programu modernizacji obronności Włoch.

Rheinmetall odmówił komentarza w sprawie tych informacji. Dyrektor generalny Leonardo Lorenzo Mariani oświadczył, że nie może potwierdzić, czy kontrakt został podpisany, ponieważ wszelkie komunikaty w tej sprawie muszą być uzgodnione z klientami.

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Wspólne przedsięwzięcie

Leonardo i Rheinmetall uruchomiły wspólne przedsięwzięcie z równymi udziałami w 2024 roku. Mariani powiedział w Rzymie, że część programu realizowana przez Leonardo jest gotowa przejść do produkcji, a firma wraz z Rheinmetall pracuje nad programem czołgowym i systemem Future Combat System.

Występując na marginesie dorocznego spotkania wspieranego przez państwo Fondo Italiano d’Investimento, Mariani podkreślił znaczenie czołgów dla modernizacji obronności Włoch, eksportu i dalszego partnerstwa z Rheinmetall.

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