Ceny złota 16 listopada spadły do najniższego poziomu od września 2025 roku w związku z oczekiwaniami dalszych podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA. Według stanu na 07:20 GMT uncja trojańska złota kosztowała 3855,06 dolara, czyli o 26,69 dolara, lub 0,69%, mniej. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Presja dolara i rentowności obligacji

Na rynek metali szlachetnych wpłynęły umocnienie dolara amerykańskiego oraz wyższe rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. W ciągu miesiąca złoto straciło 6,91% wartości. Srebro potaniało o 1,30 dolara, czyli o 2,66%, do 47,43 dolara za uncję, a jego miesięczny spadek sięgnął 16,9%.

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Oczekiwania wobec decyzji Fed

Inwestorzy oceniali ryzyko inflacyjne oraz sygnały od przedstawicieli Rezerwy Federalnej dotyczące możliwego dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej. Kilku przedstawicieli Fed stwierdziło, że potrzebne są dodatkowe podwyżki stóp, a niektórzy dopuszczali podwyżkę o 50 punktów bazowych w grudniu.

Wyceny rynkowe wskazywały na 92-procentowe prawdopodobieństwo podwyżki stopy o 25 punktów bazowych w przyszłym miesiącu oraz 8-procentowe prawdopodobieństwo podwyżki o 50 punktów bazowych. Uczestnicy rynku oczekiwali również na wystąpienie przewodniczącego Fed Kevina Warsha oraz publikację protokołu z październikowego posiedzenia regulatora. Srebro, które spadło do najniższego poziomu od około roku, również znajdowało się pod presją z powodu słabszych oczekiwań dotyczących popytu, związanych ze spadkiem konsumpcji w branży jubilerskiej i ogniwach słonecznych.

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