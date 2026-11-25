Inwestorzy masowo wyprzedają aktywa finansowe w obliczu obaw o inflację w USA, napięć handlowych oraz oczekiwań dotyczących dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej. Dodatkową presję na rynki wywołały oczekiwania dotyczące podwyżek stóp procentowych oraz wątpliwości co do przyszłej rentowności inwestycji w sztuczną inteligencję. W tej sytuacji ceny złota, srebra i bitcoina gwałtownie spadły.

Ceny złota i srebra spadły do najniższego poziomu od 15 miesięcy

W środę, 25 listopada, cena spotowa złota spadła o 3% – do 3445,89 dolarów za uncję trojańską. Jest to najniższy poziom od sierpnia 2025 roku. Po raz pierwszy od września ubiegłego roku cena tego metalu szlachetnego spadła poniżej 3500 dolarów.

Srebro potaniało jeszcze bardziej – o 5,4%, do 38,65 USD za uncję. Jest to również najniższy poziom od sierpnia 2025 roku. Spadki dotknęły również inne metale szlachetne: platyna straciła 4,1% wartości, spadając do 1224,13 USD za uncję, a pallad potaniał o 3,2% – do 826 USD. Jego cena spadła do najniższego poziomu od 2017 roku.

Według danych agencji Reuters złoto straciło około 37% wartości w stosunku do historycznego maksimum osiągniętego na początku 2026 roku.

Bitcoin ponownie spadł poniżej 60 tys. dolarów.

Negatywna tendencja objęła również rynek kryptowalut. W środę cena bitcoina spadła do 57,5 tys. dolarów, nie utrzymując się powyżej psychologicznego poziomu 60 tys. dolarów. Stało się to po krótkotrwałym odbiciu do 64,5 tys. dolarów 23 listopada.

Dodatkową presję wywiera odpływ środków z amerykańskich funduszy giełdowych inwestujących w bitcoina. Według danych CoinDesk, na dzień 24 listopada miesięczny odpływ netto z takich funduszy wyniósł 4,71 mld dolarów. W ciągu zaledwie jednej sesji inwestorzy wycofali około 570 mln dolarów. Listopad stał się już najgorszym miesiącem pod tym względem od momentu uruchomienia amerykańskich funduszy spotowych opartych na bitcoinie.

Amerykańskie giełdy również odnotowały spadki

Jednym z najbardziej widocznych ognisk spadków okazał się amerykański sektor technologiczny. Podczas środowych notowań indeks Nasdaq Composite stracił około 4%, a akcje producenta chipów Nvidia potaniały o 8,7%.

Inwestorzy coraz bardziej wątpią, czy giganci technologiczni będą w stanie zwrócić ogromne środki zainwestowane w rozwój sztucznej inteligencji. Szczególne obawy budzą wydatki na budowę centrów przetwarzania danych, zakup sprzętu oraz opracowywanie nowych modeli.

Obawy dotyczące zwrotu z tych inwestycji potęgują ogólną niepewność na rynkach akcji. Wyprzedaż akcji spółek technologicznych wywiera dodatkową presję na kryptowaluty i metale szlachetne.

Inflacja w USA zwiększyła presję na rynki

Jednym z głównych czynników spadku były nowe dane dotyczące inflacji w USA. W październiku wskaźnik cen osobistych wydatków konsumpcyjnych (PCE), na podstawie którego Rezerwa Federalna (Fed) ocenia tendencje inflacyjne, wzrósł o 0,3% w ujęciu miesięcznym. W ujęciu rocznym wskaźnik ten przyspieszył do 3,8% w porównaniu z 3,6% we wrześniu.

Inflacja bazowa, która nie uwzględnia cen żywności i energii, wyniosła 3,3% w ujęciu rocznym. Miesiąc wcześniej wynosiła 3,1%.

Wyniki te wzmocniły oczekiwania, że amerykański bank centralny może ponownie podnieść stopę procentową już w grudniu. Rynki uwzględniły w cenach wzrost o 0,25 punktu procentowego.

Wyższa rentowność obligacji skarbowych i innych instrumentów finansowych sprawia, że złoto staje się mniej atrakcyjne dla inwestorów, ponieważ ten metal szlachetny nie przynosi dochodu z odsetek. Droższe kredyty mogą również hamować popyt na aktywa ryzykowne, w szczególności na kryptowaluty.

Ceny ropy najpierw spadały, a następnie wzrosły

W przeciwieństwie do złota i srebra, notowania ropy naftowej zmieniały kierunek w ciągu dnia. Podczas porannych notowań 25 listopada kontrakty terminowe na ropę Brent straciły 1,6% i kosztowały 89,93 USD za baryłkę. Amerykańska ropa WTI potaniała o 1,9% – do 80,53 USD.

Na rynek wywierały presję obawy przed nadwyżką podaży ropy na świecie w 2027 roku. Inwestorzy śledzili również przyszłe decyzje OPEC+ dotyczące wielkości wydobycia.

Później sytuacja uległa zmianie. Po doniesieniach o ataku jemeńskich Huti na saudyjską rafinerię Ras Tanura ceny zaczęły rosnąć. Według danych agencji Reuters cena ropy Brent wzrosła do 93,20 dolarów za baryłkę, a WTI – do 83,01 dolarów. Obawy dotyczące zakłóceń w dostawach ropy z Bliskiego Wschodu ponownie wzmocniły popyt na surowiec.

Dlaczego inwestorzy sprzedają nawet aktywa bezpieczne

Złoto jest tradycyjnie uważane za aktywa bezpieczne, po które inwestorzy sięgają w okresach niestabilności gospodarczej i geopolitycznej. Jednak poważne wstrząsy finansowe mogą zmusić uczestników rynku do sprzedaży nawet metali szlachetnych, aby pozyskać gotówkę, pokryć straty z innych inwestycji lub spełnić wymogi dotyczące zabezpieczenia transakcji giełdowych.

Bitcoin w tej sytuacji zachowuje się raczej jak ryzykowna inwestycja niż jak cyfrowy odpowiednik złota. Jego spadek zbiega się z odpływem środków z funduszy giełdowych oraz pogorszeniem nastrojów na rynkach akcji.

Obecna sytuacja na rynkach wynika z kilku czynników jednocześnie: utrzymującej się inflacji w USA, oczekiwań dotyczących zaostrzenia polityki Fed, niepewności handlowej oraz wątpliwości co do opłacalności zakrojonych na szeroką skalę inwestycji w sztuczną inteligencję.

Informację tę podaje agencja Reuters.

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