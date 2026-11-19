Pierwsze trójstronne spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa, przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga oraz rosyjskiego dyktatora Władimira Putina stało się kolejnym dowodem na przemiany w porządku światowym oraz zakończenie okresu dominacji Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie nowy system stosunków międzynarodowych może być mniej przewidywalny i stabilny, ponieważ sprzeczne interesy trzech przywódców utrudniają osiągnięcie wspólnych porozumień.

Według oceny czasopisma spotkanie trzech przywódców 19 listopada w chińskim Shenzhenie pokazało zmiany w globalnej równowadze sił. Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja coraz aktywniej próbują wytyczać własne strefy wpływów, mają jednak różne wyobrażenia na temat przyszłego porządku międzynarodowego.

Jak zauważa WSJ, Trumpa, Putina i Xi Jinpinga dzielą konkurencyjne ambicje i sprzeczne interesy geopolityczne. Jednocześnie, według oceny gazety, łączy ich dążenie do działania przy minimalnych ograniczeniach zewnętrznych w regionach, które uważają za strefy swoich interesów.

W szczególności Putin dąży do tego, by Waszyngton nie przeszkadzał w realizacji rosyjskich planów dotyczących Ukrainy. Moskwa stara się doprowadzić do porozumień, które pozwoliłyby jej umocnić własną pozycję i osłabić zachodni wpływ na przebieg wojny.

Xi Jinping z kolei jest zainteresowany tym, aby Stany Zjednoczone uznały roszczenia Pekinu wobec Tajwanu. Władze chińskie uważają wyspę za część swojego terytorium, podczas gdy Waszyngton nadal utrzymuje nieoficjalne stosunki z Tajpej i udziela mu pomocy obronnej.

Z kolei Trump uczynił osłabienie chińskich i rosyjskich wpływów na półkuli zachodniej jednym z priorytetów swojej polityki zagranicznej. Podejście to nazwano „doktryną Donro” – jest to nowa interpretacja doktryny Monroe’a, mająca na celu przywrócenie dominacji USA w regionie.

Pomimo zorganizowania historycznego szczytu dziennikarze nie dostrzegli istotnych oznak możliwego przełomu w głównych kwestiach negocjacji. Chodzi przede wszystkim o wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, konflikt wokół Iranu oraz kontrolę nad bronią jądrową.

Jednocześnie, zdaniem gazety, samym spotkaniem stał się dla uczestników ważny wynik polityczny. Po raz pierwszy przywódcy trzech państw zebrali się przy jednym stole w takim formacie, pokazując rosnącą rolę bezpośrednich porozumień między wielkimi mocarstwami.

Jednak wspólny udział w negocjacjach nie oznacza utworzenia sojuszu między Waszyngtonem, Moskwą i Pekinem. Ich interesy strategiczne pozostają sprzeczne, a kwestia przyszłego bezpieczeństwa międzynarodowego – otwarta.

Informację tę podaje serwis The Wall Street Journal.

Trump rozpoczął rozmowy z Xi Jinpingiem i wygłosił oświadczenie w sprawie wojny na Ukrainie — Reuters.

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Wideo: Trump po raz pierwszy publicznie nazwał Putina przyjacielem i spóźnił się na spotkanie z Xi Jinpingiem.

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