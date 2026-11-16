Gubernator stanu Kalifornia Gavin Newsom podczas wizyty roboczej we Lwowie 15 listopada ogłosił przekazanie Ukrainie pomocy humanitarnej dla placówek medycznych, w skład której wejdą generatory prądu, mobilny punkt medyczny na 50 łóżek, ponad 1300 łóżek szpitalnych oraz 11 milionów bandaży.

„Naród Ukrainy nie wybrał tej wojny. Postanowił bronić swojej wolności, swojej demokracji i swojego prawa do samodzielnego decydowania o własnej przyszłości. Jego męstwo zainspirowało wolny świat. Należy na to odpowiedzieć niezmiennym wsparciem” – oświadczył amerykański polityk.

W ramach tej podróży złożył również hołd poległym ukraińskim żołnierzom, obejrzał ośrodek rehabilitacyjny dla rannych oraz odwiedził przedsiębiorstwa zajmujące się technologiami obronnymi.

Źródło: oświadczenie na stronie internetowej gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma.

Brytyjski książę Harry złożył niezapowiedzianą wizytę we Lwowie, gdzie spotkał się z rannymi weteranami wojennymi w klinice rehabilitacyjnej. Według źródła, podczas rozmowy z żołnierzami powiedział, że wygrają tę wojnę.

Brytyjski książę Harry podczas swojej czwartej wizyty na Ukrainie wystąpił 15 listopada na konferencji poświęconej rehabilitacji we Lwowie i wyraził przekonanie, że Ukraińcy wygrają wojnę i zbudują dobrze prosperujące państwo.

Czytaj nas na