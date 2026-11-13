Iwan Wyhivski wezwał Radę Najwyższą do podwyższenia kar za przekroczenie prędkości

Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Iwan Wyhivskyi zwrócił się do Rady Najwyższej z apelem o podwyższenie kar za przekroczenie prędkości na drogach. Uważa on, że obecna wysokość kar nie wywiera wystarczającego wpływu na kierowców i nie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Minister zwrócił uwagę, że obecna grzywna za przekroczenie prędkości wynosi w praktyce tyle, ile kosztuje kilka filiżanek kawy. Jego zdaniem taka kwota nie stanowi skutecznego czynnika odstraszającego dla sprawców wykroczeń.

„Po raz kolejny proszę Państwa, abyście nie odkładali kwestii bezpieczeństwa na drogach. Niestety, dwa miesiące temu z powodu braku jednego głosu grzywna za przekroczenie prędkości pozostała na poziomie ceny dwóch–trzech filiżanek kawy” – podkreślił Wyhivskyi.

Informacja ta pojawiła się podczas wystąpienia Wyhivskiego w Radzie Najwyższej w trakcie godziny pytań do rządu.

Przypomnijmy, że w najbliższym czasie na ukraińskich drogach ponownie pojawią się samochody patrolowe „Fantom”, wykorzystywane do wykrywania kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Powrót tych specjalnych pojazdów spodziewany jest już w sierpniu 2026 roku.

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